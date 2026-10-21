Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois
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Mike Penders heeft een bijzonder record te pakken bij Chelsea. De voormalige doelman van KRC Genk maakte afgelopen weekend zijn debuut in de Premier League en schreef daarmee meteen clubgeschiedenis.

Penders mocht zaterdag tijdens de 0-2-overwinning tegen Everton onverwacht invallen. Eerste doelman Emiliano Martínez raakte geblesseerd en moest in de tweede helft vervangen worden. De 21-jarige Belg kreeg daardoor zijn kans en hielp Chelsea de nul te houden.

Penders breekt record van 21 jaar oud

Chelsea heeft inmiddels op zijn officiële website bevestigd dat Penders de jongste doelman ooit is die voor de club in actie kwam in de Premier League. Hij was zaterdag exact 21 jaar en 78 dagen oud.

Daarmee verbreekt hij het record van Lenny Pidgeley, dat al sinds 2005 standhield. De Engelsman maakte destijds op 21-jarige leeftijd zijn competitiedebuut tegen Charlton Athletic. Hij was toen twaalf dagen ouder dan Penders afgelopen weekend.

Ook Thibaut Courtois moet Penders laten voorgaan

Opvallend is dat ook Thibaut Courtois in de historische top vijf staat. De huidige doelman van Real Madrid maakte in augustus 2014 zijn Premier League-debuut voor Chelsea op de leeftijd van 22 jaar en 99 dagen. Petr Čech was bij zijn eerste competitiewedstrijd zelfs nog iets jonger: 22 jaar en 87 dagen.


Penders heeft dus meteen een bijzondere plaats in de geschiedenisboeken veroverd. Het absolute clubrecord blijft wel op naam van Kingsley Whiffen, die in 1967 al op 16-jarige leeftijd debuteerde. Voor Penders is het alvast een mooie opsteker na zijn uitleenbeurt aan Strasbourg vorig seizoen. De voormalige Genk-doelman hoopt nu definitief door te breken bij Chelsea.

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