Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

Thibaut Courtois ontbrak zoals verwacht tijdens de jongste interlandbreak van de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid licht nu toe waarom hij tijdelijk een stap opzijzette en hoe hij naar zijn toekomst bij de nationale ploeg kijkt.

Thibaut Courtois stelde zich niet ter beschikking van Mark van Bommel voor de wedstrijden in de Nations League. Voor de kwalificatiecampagne richting EK 2028 wil hij wel opnieuw aansluiten. Daarmee kreeg de nieuwe bondscoach meteen een gevoelig dossier op zijn bord.

De afwezigheid van Courtois riep vragen op. Was een tijdelijke pauze wel de beste keuze, of had de keeper beter definitief afscheid genomen van de Rode Duivels? De Limburger geeft nu zelf meer uitleg over de achtergrond van zijn beslissing.

WK 2026 veranderde zijn plannen

Na het WK van 2026 dacht Courtois aanvankelijk aan een afscheid als international. De sfeer binnen de groep deed hem echter van mening veranderen, waardoor hij nog te zien zal zijn in het shirt van de Duivels.

"Ik dacht er misschien aan om na het WK 2026 te stoppen bij de Duivels. Maar uiteindelijk was het een van mijn favoriete toernooien. De groep was fijn. We gingen soms golfen met Senne (Lammens), Timothy (Castagne), Kevin (De Bruyne) en Charles (De Ketelaere). Ik had het gevoel dat ik wilde doorgaan", vertelt hij.

De recente interlandperiode viel wel samen met een belangrijke familiale gebeurtenis. "Mijn vader trouwde op 26 september, tijdens de interlandbreak. Mark van Bommel zei me dat ik daarom niet per se moest komen. Ik heb geantwoord dat ik er in november kon zijn", aldus Courtois.





Geen eis om titularis te zijn

Courtois spreekt tegen dat hij wegbleef omdat hij geen garantie kreeg op een basisplaats. De concurrentie onder de lat ziet hij net als een gezonde situatie voor de nationale ploeg.

"Ik ben nooit naar de selectie gekomen met het idee dat ik sowieso zou spelen. Ik ken mijn kwaliteiten en weet welke rol ik kan spelen, maar concurrentie is een goede zaak. Niemand moet mij iets beloven. Senne, Mike en Maarten leveren goed werk", klinkt het.

Verwijderd uit de WhatsApp-groep

De doelman van Real Madrid werd intussen wel uit de WhatsApp-groep van de Rode Duivels verwijderd. Zelf maakt Courtois daar geen drama van.

"Die groep dient vooral voor praktische informatie en trainingen. Er worden niet zo veel berichten in gestuurd. Ik heb nog contact met sommige jongens en zij zijn tevreden met de komst van Van Bommel. Iedereen zit op het juiste spoor", zegt Courtois.