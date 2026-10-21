Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht
Foto: © photonews
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De Rode Duivels krijgen in november een nieuwe tegenstander op de trainersbank. Turkije heeft Sergen Yalçın officieel aangesteld als bondscoach. De 53-jarige trainer volgt Vincenzo Montella op en maakt volgens het huidige speelschema op 12 november zijn debuut, uitgerekend tegen België in de Nations League.

De Turkse voetbalbond bevestigde dinsdag de aanstelling van Yalçın. De voormalige international zal samen met zijn technische staf een contract voor vier jaar ondertekenen. Daarmee hoopt Turkije een nieuwe start te maken na een bijzonder teleurstellende periode.

Vier nederlagen op rij

Turkije verloor zijn eerste vier wedstrijden in de Nations League en staat daardoor helemaal onderaan in de groep met België, Frankrijk en Italië. Begin oktober kregen de Turken in Luik nog een stevige 3-0-nederlaag aangesmeerd door de Rode Duivels.

Die tegenvallende resultaten kostten Montella eerder deze maand zijn job. Zijn opvolger krijgt meteen een stevige uitdaging voorgeschoteld. Op donderdag 12 november ontvangt Turkije de Rode Duivels om 18 uur Belgische tijd. Drie dagen later volgt een verplaatsing naar Frankrijk.

Grote naam moet Turkije redden

Met Yalçın kiest de Turkse voetbalbond voor een bekende naam uit eigen land. Als speler kwam hij onder meer uit voor Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en Trabzonspor. Hij verzamelde ook 37 interlands. Als trainer kende hij zijn grootste succes in 2021, toen hij Beşiktaş naar de landstitel én de Turkse beker leidde.


Voor de Rode Duivels betekent zijn aanstelling dat de terugwedstrijd tegen Turkije mogelijk een heel ander verloop krijgt dan de heenwedstrijd in Luik. Yalçın krijgt enkele weken om zijn ploeg klaar te stomen. De Turken zullen ongetwijfeld gebrand zijn op revanche, terwijl België zelf nog belangrijke punten kan gebruiken in de Nations League.

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