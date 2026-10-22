BREAKING: KBVB grijpt in bij Red Flames: bondscoach moet vertrekken na tegenvallende resultaten

De Belgische voetbalbond heeft de samenwerking met Elisabet Gunnarsdóttir beëindigd. De IJslandse bondscoach moet vertrekken bij de Red Flames na een reeks sportieve teleurstellingen. De uitschakeling in de WK-kwalificatie bleek uiteindelijk een zware klap. De KBVB maakte het nieuws donderdag officieel bekend.

Gunnarsdóttir werd in januari 2025 aangesteld als opvolgster van Ives Serneels, die veertien jaar aan het roer had gestaan. Ze tekende toen een contract tot de zomer van 2027. De bond hoopte met haar ervaring een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van de nationale vrouwenploeg, maar verschillende belangrijke doelstellingen werden niet gehaald.

WK-droom spat uiteen na uitschakeling tegen Polen

De uitschakeling in de WK-kwalificatie was een belangrijk kantelpunt. België won de heenwedstrijd tegen Polen met 1-0, maar verloor de terugwedstrijd met 3-2. In de daaropvolgende strafschoppenreeks trokken de Polen aan het langste eind, waardoor de Red Flames het WK van 2027 aan zich voorbij zien gaan. Ook op het EK van 2025 konden de Belgische vrouwen niet overtuigen: ze overleefden de groepsfase niet.

Daar kwam de teleurstelling in de Nations League bovenop. De Red Flames degradeerden onder Gunnarsdóttir uit de A-divisie en slaagden er vervolgens niet in om via de confrontatie met Ierland opnieuw promotie af te dwingen. De opeenstapeling van tegenvallende resultaten maakte een evaluatie van de bondscoach onvermijdelijk.

Mignolet zoekt nieuwe bondscoach

Toch benadrukt sports director Pierre Locht dat Gunnarsdóttir ook positieve zaken heeft achtergelaten. De KBVB bedankt haar voor haar inzet en wijst op haar expertise in het vrouwenvoetbal. Bovendien slaagde ze erin een hechte groep te vormen waarin ook jonge speelsters een belangrijke rol spelen. Op die basis wil de bond verder bouwen aan de toekomst.



Simon Mignolet, technisch manager van de KBVB, zal de zoektocht naar een nieuwe bondscoach leiden en werkt ook aan de samenstelling van een nieuwe technische staf. De beslissing maakt deel uit van een bredere denkoefening over de structuur en de toekomst van het vrouwenvoetbal binnen de bond. Wanneer de opvolger van Gunnarsdóttir wordt aangesteld, is nog niet bekend. De KBVB en de IJslandse zullen voorlopig geen verdere commentaar geven.