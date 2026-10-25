Pijnlijke avond voor Mike Penders: reactie van Alonso zegt veel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Pijnlijke avond voor Mike Penders: reactie van Alonso zegt veel
Foto: © photonews

Mike Penders beleefde zaterdagavond een bijzonder pijnlijke wedstrijd met Chelsea. De jonge Belgische doelman werkte tegen Tottenham Hotspur een hoekschop in zijn eigen doel en lag daarmee aan de basis van de 0-2-nederlaag. Na afloop kreeg Penders heel wat kritiek, maar trainer Xabi Alonso weigerde zijn doelman publiekelijk af te vallen.

Penders kreeg door de blessure van Emiliano Martínez zijn eerste basisplaats in de Premier League. Lange tijd leek hij op weg naar een geslaagd debuut, maar in de 77e minuut liep het helemaal fout. Bij een hoekschop van Tottenham verkeek de voormalige Genk-doelman zich op de bal, die hij ongelukkig in zijn eigen doel bokste. Een bijzonder zuur moment voor de 21-jarige Belg.

Alonso neemt Penders in bescherming

Na afloop werd Alonso tijdens de persconferentie gevraagd naar de ongelukkige blunder van zijn doelman. De Spaanse trainer reageerde bijzonder begripvol en benadrukte dat niemand binnen Chelsea Penders individueel verantwoordelijk wilde stellen.

"We winnen samen en we verliezen samen. Het hoort bij ons werk om met fouten om te gaan en ze te boven te komen. Dat geldt voor mezelf en voor iedereen", verklaarde Alonso. "We steunen Mike, net zoals we de rest van de ploeg steunen. Hij zal hieruit leren en willen bewijzen dat hij beter kan. Ook wij moeten tonen dat we beter kunnen."

Nieuwe kans voor Belgische doelman

Chelsea beleefde sowieso een bijzonder ongelukkige avond. Kort na het eigen doelpunt van Penders kreeg Cole Palmer zijn tweede gele kaart, waardoor de Londense club met tien man verder moest. Mathys Tel maakte er in de slotfase nog 0-2 van. Alonso benadrukte ook op de officiële website van Chelsea dat de volledige ploeg verantwoordelijkheid moest nemen voor de teleurstellende prestatie.

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Voor Penders komt er mogelijk snel een kans om zich te herpakken. Chelsea neemt het woensdag in de League Cup op tegen Liverpool en kan nog enkele weken geen beroep doen op Martínez, die een kaakoperatie onderging. Alonso lijkt het vertrouwen in zijn jonge doelman alvast niet verloren te hebben. De voormalige Genk-speler krijgt zo de mogelijkheid om zijn pijnlijke avond tegen Tottenham snel achter zich te laten.

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