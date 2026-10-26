Rode Duivel geblesseerd en dat week voor belangrijke derby: wat is er aan de hand?

Diego Moreira ontbrak zondag bij AC Milan op bezoek bij Udinese, maar zijn blessure lijkt mee te vallen. De Rode Duivel kan woensdag tegen Bologna mogelijk al opnieuw bij de selectie zitten, met de stadsderby tegen Inter enkele dagen later in het vooruitzicht.

AC Milan moest het zondag op het veld van Udinese zonder Diego Moreira stellen tijdens de achtste speeldag in de Serie A. De Rode Duivel kampte met hamstringproblemen en haalde daardoor de wedstrijdselectie niet.

Keert Diego Moreira snel terug?

Nochtans speelde hij donderdag nog 72 minuten mee in het Europa League-duel op verplaatsing bij Bournemouth. Dat is dus op z'n minst pijnlijk, temeer gezien zijn belang voor het team én de timing.

Moreira was niet de enige Belg die ontbrak bij de Rossoneri. Alexis Saelemaekers bleef aan de kant met een enkelblessure. Koni De Winter startte wel centraal achterin bij Milan, terwijl Christian Kabasele diezelfde positie innam bij Udinese.

Herstel verloopt gunstig voor Moreira

De blessure van Moreira lijkt (voorlopig) geen langdurig verhaal te worden. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport is de 22-jarige flankspeler dicht bij een volledige terugkeer.



Hij zou woensdag, wanneer AC Milan Bologna ontvangt, opnieuw fit kunnen zijn. Daarmee lijkt ook zijn aanwezigheid in de Milanese derby tegen Inter op zaterdag 31 oktober alvast niet in het gedrang te komen.