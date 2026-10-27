Romelu Lukaku krijgt nieuwe trainer: Fenerbahçe gooit het roer om

İsmail Kartal heeft opnieuw zijn ontslag ingediend als trainer van Fenerbahçe. Ditmaal heeft de Turkse topclub zijn vertrek ook aanvaard. Romelu Lukaku krijgt een nieuwe coach.

Fenerbahçe heeft afscheid genomen van hoofdtrainer İsmail Kartal. De club maakte het nieuws zelf bekend in een officieel communiqué.

"Onze hoofdtrainer İsmail Kartal heeft het bestuur op de hoogte gebracht van zijn beslissing om zijn functie neer te leggen. Na overleg werd die beslissing in wederzijds begrip en respect aanvaard", klinkt het bij de club uit Istanbul.

Fenerbahçe bedankte Kartal ook uitgebreid voor zijn passage. "We danken İsmail Kartal voor zijn werk binnen onze club, zijn inzet en zijn verbondenheid met Fenerbahçe. We wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière."

Tweede ontslagaanvraag van het seizoen

Voor Kartal is het niet de eerste keer dat hij dit seizoen zijn vertrek aankondigde. Begin september wilde de toenmalige trainer van Romelu Lukaku al opstappen na het 1-1-gelijkspel tegen AS Roma in de Champions League.

Tijdens die wedstrijd kreeg Kartal zelfs een fles naar zich gegooid. Voorzitter Aziz Yıldırım weigerde zijn ontslag toen nog te aanvaarden, maar een maand later komt er dus toch een definitief einde aan zijn periode op de bank.



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Nederlaag in derby tegen Galatasaray

Het vertrek van Kartal volgt daags na de pijnlijke nederlaag in de stadsderby tegen Galatasaray. Fenerbahçe verloor met 2-1 van de aartsrivaal, ondanks de aanwezigheid van Romelu Lukaku.

Victor Osimhen maakte in die partij beide doelpunten voor Galatasaray. Voor Fenerbahçe wacht nu de zoektocht naar een opvolger voor Kartal.