Afrika Cup: Ovono slikt opnieuw vreemd doelpunt, Aubameyang redt Gabon

door Timothy Collard

door

Afrika Cup: Didier Ovono slikt opnieuw vreemd doelpunt, Aubameyang redt Gabon

Foto: © Photonews

Op de Afrika Cup zijn we intussen toe aan de tweede speelronde. Gastland Gabon kwam woensdagavond in actie, maar slaagde er ook tegen Burkina Faso niet in om de drie punten te pakken.