Nainggolan en co houden titelstrijd in Serie A spannend

door Timothy Collard

door

Radja Nainggolan en co houden titelstrijd in Serie A spannend

Foto: © Photonews

In Rome weigeren ze voorlopig om Juventus een vrijgeleide naar een nieuwe Italiaanse titel te geven. Zondagavond nam AS Roma het op tegen Cagliari, en Radja Nainggolan en co pakten de volle buit.