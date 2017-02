Wat een prestatie! Hugo Broos flikt het en geeft iedereen lik op stuk met Afrika Cup-winst

De eindzege van de Afrika Cup heeft een serieuze Belgische tint gekregen. Hugo Broos loodste Kameroen zondagavond naar winst in de finale.

De eindstrijd tegen Egypte was nochtans niet te best begonnen voor De Ontembare Leeuwen. Mohamed Elneny bezorgde Egypte, met Anderlecht-huurling Trezeguet in de basis, een 1-0 voorsprong na het eerste kwart.

Kameroen gaf niet af en invaller Nicolas N'Koulou hing op het uur de bordjes weer in evenwicht. Verlengingen leken in de maak, tot Vincent Aboubakar - nog een wisselspeler - zijn land en Broos een delirium bezorgde. Nooit eerder realiseerde een Belgische coach deze prestatie.