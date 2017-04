Mertens straft bizar soort 'catenaccio' van Juventus af

door Johan Walckiers

door

Napoli- Juventus werd 1-1 met assist van Dries Mertens

Foto: © photonews

Napoli heeft een punt gepakt tegen Juventus. Daarmee schieten ze niet veel op in de jacht op de tweede plaats. AS Roma heeft nu vier punten meer. Maar het was vooral de tactiek van de bezoekers die opviel tijdens de match.