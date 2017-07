PSG, dankzij onder meer heerlijke goal Di Maria, zet Monaco onder druk (met beelden)

PSG speelde bij momenten fantastisch, zoals bij de openingsgoal van Cavani. Via een station of vijf geraakte de bal bij de topschutter en die scoorde van dichtbij zijn 31ste van het seizoen. PSG leek nooit in de problemen te komen en net na rust verdubbelde Di Maria de score.

Matuide veroverde de bal na een slechte inspeelpass en van daaruit ging het direct naar de Argentijn, die weergaloos mooi uithaalde van buiten de zestien. Dat kan u hieronder nog eens bekijken.

Beautiful goal by Di María to make it 2-0 ? #PSGMHSC pic.twitter.com/s5ANePzZlL — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) April 22, 2017