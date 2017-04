Concurrentie laat het afweten, Bayern MÃ¼nchen kan straks kampioen worden

Concurrentie laat het afweten, Bayern München kan straks kampioen worden

Concurrentie laat het afweten, FC Bayern München kan straks kampioen worden

In de Bundesliga stond er zaterdag heel wat op het programma. In de namiddag kwamen de uitdagers van leider Bayern München al in actie, maar zowel Borussia Dortmund als RB Leipzig liet het afweten. Door het gelijkspel van Leipzig ruikt Bayern München de titel.