Monaco laat geen steek vallen en zet dankzij Mbappe (met record) en Dirar nieuwe stap richting titel

Monaco had wel een kleine waarschuwing nodig om wakker te worden. Vlak na de pauze opende Toivonen de score namens Toulouse, maar de reactie van de thuisploeg mocht gezien worden. In een mum van tijd hing Glik de bordjes in evenwicht en rond het uur maakte wonderkind Mbappe er 2-1 van.

Een kwartier voor affluiten zette Nabil Dirar zijn ploegmakker Lemar op weg naar de 3-1 en mochten de boeken toe voor de bezoekers. Door deze zege blijft Monaco aan de leiding in de Ligue 1. Het telt met nog drie speeldagen voor de boeg drie punten meer dan eerste achtervolger Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé is the youngest player in the 21st century to reach 15 career league goals.



18 years and 129 days old. 🌟 pic.twitter.com/Kkf4sEQPW6