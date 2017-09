Napoli en wervelende Mertens (met beelden van zijn goal) denderen door Serie A en maken gehakt van promovendus

Er is geen houden aan... Napoli dendert door de Serie A en heeft na vier wedstrijden nog steeds het maximum van de punten. Tegen Benevento was de match eigenlijk al na een kwartier gespeeld. Loureiro opende de score na drie minuten en Insigne maakte er al snel 2-0 van.

En dan was het de beurt aan Dries Mertens. Insigne trok de bal schitterend voor en Mertens dook op tussen twee verdedigers om de bal met een karatetrap onhoudbaar in het dak van het doel te devieren. En de derde musketier vooraan, José Calejon, pikte op het halfuur ook zijn doelpuntje mee. 4-0 bij de rust, boeken toe!

En Napoli vond het welletjes. In de tweede helft namen ze gas terug, maar hadden wel de kansen om de forfaitscores op het bord te zetten. Het was Dries Mertens die 25 minuten voor tijd dan toch de 5-0 scoorde vanop elf meter. En hij kreeg er nog eentje, die hij ook omzette. Vijf goals in vier matchen, goed bezig Dries.