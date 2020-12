Liverpool rekent simpel af met Wolverhampton en komt samen met Tottenham aan de leiding in Engeland

Het eerste doelpunt kwam er nadat Wolverhampton-kapitein Coady in de fout ging. Hij wou een lange bal controleren met de borst maar deed dat net iets te nonchalant. Mohamed Salah zag het graag gebeuren, wurmde zich voor de bal en kon de 1-0 binnentrappen.

Voor de rust claimde Wolverhampton een penalty maar de scheidsrechter wou van niets weten. Toch riep de VAR hem even naar het scherm. Al werd het snel duidelijk dat Mane zijn voet introk en de speler van Wolverhampton niet raakte. Ook de scheidsrechter liet begaan.

In de tweede helft diepte Liverpool de score helemaal uit. Na een snelle counter wordt Wijnaldum aangespeeld. De Nederlandse middenvelder trapte zelf op doel en ziet de bal zeer mooi in de rechterbovenhoek verdwijnen.

Het derde doelpunt kwam er via het hoofd van Matip. Na een korte corner kon Salah de bal inswingen en moest Matip de bal enkel nog binnen lopen.

Dan was het nog niet gedaan want Liverpool komt ook tot 4-0 via Mane. Al was het wel Wolverhampton-verdediger Semedo die de bal het laatste devieerde voor die in doel verdween.

✅ Fans back

✅ Four goals

✅ Three points



Liverpool welcomed the return of fans to Anfield for the first time since March with an emphatic victory over Wolves.



Report 📝: https://t.co/DumeffUwbN#LIVWOL #bbcfootball pic.twitter.com/mfDrJLGJqK