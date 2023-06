Strafschoppen zijn er te veel aan voor Kroatië: Spanje wint de Nations League na spectaculaire reddingen van Unai

De finale van de Nations League tussen Kroatië en Spanje werd een nagelbijter van jewelste. De eerste 90 minuten leverden weinig op en in de verlengingen werden de kansen gemist. Strafschoppen dus en daarin toonde Spanje zich het sterkst. Voor Luka Modric weer geen trofee met Kroatië.

In principe had De Kuip helft om helft verdeeld moeten zijn. In werkelijkheid zat het Feyenoord-stadion voor meer dan tweederde gevuld met Kroaten. In grote getale waren ze afgereisd om hun ploeg aan te moedigen. Maar in het bijzonder om Luka Modric misschien wel voor de laatste keer te zien in het geblokte shirt.

Gekkenhuis

Uitzinnig waren ze. Voor ons probeerde een security man de Kroaten te laten zitten, want ze stonden voor de journalistentribune. Hij kon beter thuis zijn kat leren apporteren, hij had er misschien meer succes mee gehad. Zo'n gekkenhuis zie je normaal enkel in Turkije of Argentinië.

© photonews

Het ging over en weer, maar zonder al te veel kansen. De eerste opwinding kwam er nadat Livakovic onkarakteristiek een voorzet van Alba liet glippen en die gelukkig voor hem tegen de paal ging. Gavi trapte ook nog eens centimeters naast. Kroatië liet zich ook niet onbetuigd, maar Kramaric kon zijn schot niet kadreren.

Het beste van de eerste helft was de sfeer die de Kroaten maakten. Ze gingen Modric deze match niet laten verliezen. Spanje had natuurlijk de bal, daar zijn ze gewoon beter in. Maar een echte afwerker hebben ze daar vooraan toch niet.

Wel spektakel in verlengingen

Het werd een verhaal van willen maar niet kunnen. Kroatië had wel de betere kansen, maar Juranovic, Modric, Kramaric en Pasalic konden niet deftig afwerken. Je voelde het zo aankomen: dit werden verlengingen én strafschoppen. Want geen van beide ploegen wou elkaar een duimbreed toegeven.

Ansu Fati had het vijf minuten voor de reguliere speeltijd kunnen bezegelen, maar zijn schot werd van de lijn geveegd door Perisic. In de verlengingen kreeg Majer dé kans om Kroatië op voorsprong te brengen, maar de ultieme tackle van Nacho bracht redding. Olmo schoot over...

De verlengingen brachten wat de 90 minuten reguliere speeltijd niet brachten: spektakel. Je vraagt je soms af van welke planeet die Kroaten komen. Perisic had allang krampen tot achter zijn oren moeten hebben, maar bleef maar gaan. Die man is 34 hé.

Strafschoppen werden het wel. Niemand die kon scoren. Daarin miste Majer. Of beter gezegd: Unai pakte zijn strafschop op wel heel spectaculaire manier met zijn benen. Wat een save! Merino kon het afmaken, maar trapte... tegen de dwarslat.

Maar ook Petkovic miste en Carvajal liet het deze keer niet liggen.

© photonews