Rode Duivels maken statement in Italië en bezorgen Van Bommel perfecte start

Mark Van Bommel heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van België gewonnen. In Rome werd het 0-2 tegen een opvallend zwak Italië. De wedstrijd werd vooral gekleurd door een fantastische eerste helft van de Rode Duivels en een klasseflits van Dodi Lukebakio na de rust.

De Rode Duivels namen het vrijdagavond op tegen Italië in de Nations League. Mark Van Bommel koos voor Kevin De Bruyne, Mika Godts, Diego Moreira en Charles De Ketelaere bij zijn debuutwedstrijd. Maxim De Cuyper kreeg de voorkeur op Joaquin Seys op de linksachter.

De wedstrijd begon met leuk voetbal. Het spel ging goed op en neer met twee ploegen die graag aanvallend voetbal opzochten. De Rode Duivels konden wel meteen duidelijk maken dat ze niet naar Rome waren gekomen om voor een punt te spelen.

In de achtste minuut kregen de Rode Duivels een eerste grote kans. De Bruyne speelde zich knap vrij en stuurde De Ketelaere diep. Die kwam oog in oog met Donnarumma, maar de Italiaanse doelman voorkwam de openingstreffer. Aan de overkant trof Esposito even later de paal, al stond hij buitenspel.

België bleef daarna het initiatief nemen en werd daar na twintig minuten voor beloond. Godts zette met een knappe individuele actie de Italiaanse defensie op het verkeerde been, slalomde zich een weg richting doel en werkte beheerst af. De 0-1 was op dat moment meer dan verdiend.

België laat kansen op 0-2 liggen

Ook na het openingsdoelpunt bleven de Rode Duivels de gevaarlijkste ploeg. De Ketelaere haalde hard uit, maar Donnarumma kon redding brengen. Raskin was goed gevolgd en kreeg de rebound voor zijn voeten, maar ook zijn poging werd gestopt door de Italiaanse doelman.





Even later liet België opnieuw een uitstekende kans op de 0-2 liggen. Moreira kwam goed ingelopen op een voorzet, maar besloot voorlangs. Niet veel later kopte Godts recht op Donnarumma. Na iets meer dan een halfuur stond de teller al op twaalf Belgische doelpogingen, tegenover amper één van Italië.

Italië komt iets beter in de wedstrijd

De thuisploeg probeerde richting de rust toch wat meer druk te zetten. Kean trapte in het zijnet en Cambiaghi zag een poging eenvoudig gepakt worden door Lammens. Achterin stond België bovendien stevig, met onder meer een attente Mechele.

In de slotminuten nam België opnieuw over. Godts versierde nog een corner en ook Ngoy probeerde het vanop afstand, maar zijn schot verdween in het zijnet. Zo ging een oppermachtig België met een 0-1-voorsprong de rust in.

Na de pauze toonde Italië een ander gelaat. Senne Lammens had amper werk in de eerste helft, maar moest na de koffie op een kleine tien minuten tijd met drie prima reddingen uitpakken om de Duivels van een gelijkmaker te behoeden.

Bondscoach Van Bommel greep op het uur in met een dubbele wissel. Hans Vanaken en Dodi Lukebakio kwamen in de ploeg voor Kevin De Bruyne en Diego Moreira. De wedstrijd geraakte iets meer in evenwicht, tot de Italiaanse verdediging een tweede keer werd gebroken.

Invaller Lukebakio beslist de wedstrijd

In minuut 70 haalde invaller Lukebakio de trekker over vanop zo'n 20 meter, waarmee Donnarumma een tweede keer werd verschalkt. Nadien bloedde de wedstrijd stilaan dood. Italië kon niet meer brengen wat het aan het begin van de tweede periode toonde.

Zo eindigde de wedstrijd op een verdiende 0-2-overwinning voor de Rode Duivels. Een geweldige eerste helft en een klasseflits van Lukebakio kleurden dit interland. Dankzij deze overwinning staat België voorlopig op de eerste plaats in zijn groep in de Nations League. Een goed begin is het halve werk, zeker?