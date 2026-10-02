Datum: 02/10/2026 20:45
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)
Feestavond op Sclessin: De Bruyne schittert, Lukaku geeft perfect antwoord na rumoerige week
Feestavond op Sclessin: De Bruyne schittert, Lukaku geeft perfect antwoord na rumoerige week
Foto: © photonews

De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd van deze interlandperiode met 3-0 gewonnen van Turkije. Op Sclessin scoorde Kevin De Bruyne twee keer in een bijzonder aangename pot voetbal. Het spel ging voortdurend op en neer met kansen voor beide landen. Invaller Romelu Lukaku legde de eindstand vast.

De Rode Duivels namen het vrijdagavond op tegen Turkije in de Nations League. Bondscoach Mark Van Bommel koos voor Charles De Ketelaere in de spits, waardoor Romelu Lukaku op de bank startte. Hans Vanaken kwam in de ploeg, net als Dodi Lukebakio, die de plek van de geschorste Diego Moreira innam.

België begon met veel energie aan de partij op Sclessin. De Turkse aanhang liet zich meteen horen met een stevig fluitconcert, maar de Rode Duivels lieten zich daar niet door afschrikken. Mika Godts zorgde in de openingsfase voor dreiging en ging na zeven minuten neer in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Rohit Saggi zag er geen strafschop in.

De Bruyne rondt heerlijke aanval af

Na tien minuten kwam België wel op voorsprong. Kevin De Bruyne zette een fraaie één-twee op met Lukebakio, speelde vervolgens nog een Turkse verdediger door de benen en werkte beheerst af. Een knappe aanval die de Rode Duivels vroeg op 1-0 bracht.

Turkije liet zich evenwel niet uit de wedstrijd spelen. Arda Güler probeerde Senne Lammens verschillende keren vanop afstand te verrassen, maar de Belgische doelman stond telkens paraat. Aan de overkant bleven ook de Duivels kansen verzamelen. Maxim De Cuyper zag een poging afgeblokt worden, terwijl De Bruyne met het hoofd op doelman Uğurcan Çakır besloot.

Het tempo bleef bijzonder hoog. Beide ploegen zochten nadrukkelijk de aanval en na een halfuur hadden zowel België als Turkije al verschillende mogelijkheden bij elkaar gevoetbald. De Ketelaere schoof een poging naast, waarna Vanaken dicht bij de 2-0 kwam. De middenvelder van Club Brugge probeerde een lage voorzet van De Bruyne met de hak af te werken, maar Çakır redde.

België laat tweede doelpunt liggen

Even later kwam België nog dichter bij een tweede treffer. Lukebakio haalde stevig uit en zag zijn schot uiteenspatten op de paal. De Rode Duivels hadden op dat moment negen doelpogingen verzameld, tegenover acht voor Turkije.

Toch ontsnapte België vlak voor de rust zelf aan de gelijkmaker. Een voorzet belandde bij Merih Demiral, die aan de tweede paal bijzonder veel ruimte kreeg. De Turkse aanvoerder kreeg de bal echter niet tussen de palen en schoot hoog over het lege doel.

Zo gingen de Rode Duivels met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in na een bijzonder open eerste helft, waarin beide landen genoeg kansen kregen om meer dan één keer te scoren.

De Turken kwamen na de pauze gretig uit de kleedkamer. De bezoekers gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, terwijl het spel op en neer bleef gaan. Lukebakio trapte opnieuw op de paal.

Op het uur kon Kevin De Bruyne zijn tweede van de avond binnentrappen. De middenvelder van Napoli krulde het leer op heerlijke wijze in de winkelhaak van buiten het strafschopgebied. De Turken stonden erbij en keken ernaar. 2-0.

Lukaku antwoordt op het veld

Turkije bleef wel goed meevoetballen en was eigenlijk de betere ploeg in de tweede helft. Ze verzamelden genoeg doelpogingen om te scoren, maar te vaak ging het om halve kansen. Lammens kende weinig echte problemen.

Een kwartier voor tijd kon de ingevallen Romelu Lukaku het feestje helemaal compleet maken. Op aangeven van De Ketelaere kon hij het leer mooi in doel leggen. Dit zal ongetwijfeld veel deugd hebben gedaan voor de spits, waar de afgelopen week veel over gesproken werd. 

Dankzij deze nieuwe overwinning telt België zes punten in zijn groep, na een eerder overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Frankrijk op eigen bodem. Maandag volgt de vierde wedstrijd van deze interlandperiode voor de Rode Duivels, op bezoek bij Frankrijk.

Opstellingen

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België België
Lammens Senne 90' 9.63 7
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 6.66 8
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.35 6
  • Nauwkeurige passes: 63/67 (94%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ngoy Nathan   90' 6.54 7
  • Nauwkeurige passes: 55/57 (96.5%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 90' 7.27 6
  • Nauwkeurige passes: 56/59 (94.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Vanaken Hans 61' 6.67 6
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tielemans Youri A   90' 7.7 5
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 53/62 (85.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin ⚽ ⚽   82' 9.54 9
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Lukebakio Dodi A   61' 7.37 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Schoten op doelkader: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles A 82' 7.38 5
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Godts Mika 75' 6.35 5
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Bank
Debast Zeno 0'  
Theate Arthur 0'  
Lavia Roméo 29' 6.49 6
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lukaku Romelu 29' 7.59 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Trossard Leandro 15' 6.44 6
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Openda Lois 8' 6.94  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vandevoordt Maarten 0'  
Penders Mike 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Fofana Malick 8' 6.61  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Raskin Nicolas 0'  
 

Turkije Turkije
Çakır Uğurcan 90' 6.6 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Meer statistieken
Çelik Mehmet Zeki 90' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 33/43 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Demiral Merih   90' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 46/49 (93.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Elmaz Bartug 73' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 50/53 (94.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Aktürkoğlu Muhammed Kerem 67' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Guler Arda 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 3/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bardakci Abdulkerim   90' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 38/42 (90.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Yuksek Ismail 85' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Aydin Oguz 66' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kadioglu Ferdi 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 41/43 (95.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Alper Yilmaz Baris 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Fakılı Kenan 23' -
Demir Ege Tiknaz 0'  
Topcu Emir Han 0'  
Özcan Salih 17' -
Tiknaz Demir 5'  
Gül Deniz 23' 6.3 -
Meer statistieken
Fakili Ilhan 24' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bayındır Altay 0'  
Elmalı Eren 0'  
Kabak Ozan Muhammed 0'  
Kahveci Irfan Can 0'  
Akgün Yunus 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Eskihellaç Mustafa 0'  
Şengezer Muhammed 0'  
Herbeleef België - Turkije

Nations League A

 Speeldag 3
Denemarken Denemarken 2-4 Portugal Portugal
Griekenland Griekenland 2-2 Nederland Nederland
Wales Wales 2-1 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 2-0 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 1-1 Italië Italië
België België 3-0 Turkije Turkije
Kroatië Kroatië 03/10 Engeland Engeland
Spanje Spanje 03/10 Tsjechië Tsjechië
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