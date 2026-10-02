Feestavond op Sclessin: De Bruyne schittert, Lukaku geeft perfect antwoord na rumoerige week

De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd van deze interlandperiode met 3-0 gewonnen van Turkije. Op Sclessin scoorde Kevin De Bruyne twee keer in een bijzonder aangename pot voetbal. Het spel ging voortdurend op en neer met kansen voor beide landen. Invaller Romelu Lukaku legde de eindstand vast.

De Rode Duivels namen het vrijdagavond op tegen Turkije in de Nations League. Bondscoach Mark Van Bommel koos voor Charles De Ketelaere in de spits, waardoor Romelu Lukaku op de bank startte. Hans Vanaken kwam in de ploeg, net als Dodi Lukebakio, die de plek van de geschorste Diego Moreira innam.

België begon met veel energie aan de partij op Sclessin. De Turkse aanhang liet zich meteen horen met een stevig fluitconcert, maar de Rode Duivels lieten zich daar niet door afschrikken. Mika Godts zorgde in de openingsfase voor dreiging en ging na zeven minuten neer in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Rohit Saggi zag er geen strafschop in.

De Bruyne rondt heerlijke aanval af

Na tien minuten kwam België wel op voorsprong. Kevin De Bruyne zette een fraaie één-twee op met Lukebakio, speelde vervolgens nog een Turkse verdediger door de benen en werkte beheerst af. Een knappe aanval die de Rode Duivels vroeg op 1-0 bracht.

Turkije liet zich evenwel niet uit de wedstrijd spelen. Arda Güler probeerde Senne Lammens verschillende keren vanop afstand te verrassen, maar de Belgische doelman stond telkens paraat. Aan de overkant bleven ook de Duivels kansen verzamelen. Maxim De Cuyper zag een poging afgeblokt worden, terwijl De Bruyne met het hoofd op doelman Uğurcan Çakır besloot.

Het tempo bleef bijzonder hoog. Beide ploegen zochten nadrukkelijk de aanval en na een halfuur hadden zowel België als Turkije al verschillende mogelijkheden bij elkaar gevoetbald. De Ketelaere schoof een poging naast, waarna Vanaken dicht bij de 2-0 kwam. De middenvelder van Club Brugge probeerde een lage voorzet van De Bruyne met de hak af te werken, maar Çakır redde.





België laat tweede doelpunt liggen

Even later kwam België nog dichter bij een tweede treffer. Lukebakio haalde stevig uit en zag zijn schot uiteenspatten op de paal. De Rode Duivels hadden op dat moment negen doelpogingen verzameld, tegenover acht voor Turkije.

Toch ontsnapte België vlak voor de rust zelf aan de gelijkmaker. Een voorzet belandde bij Merih Demiral, die aan de tweede paal bijzonder veel ruimte kreeg. De Turkse aanvoerder kreeg de bal echter niet tussen de palen en schoot hoog over het lege doel.

Zo gingen de Rode Duivels met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in na een bijzonder open eerste helft, waarin beide landen genoeg kansen kregen om meer dan één keer te scoren.

De Turken kwamen na de pauze gretig uit de kleedkamer. De bezoekers gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, terwijl het spel op en neer bleef gaan. Lukebakio trapte opnieuw op de paal.

Op het uur kon Kevin De Bruyne zijn tweede van de avond binnentrappen. De middenvelder van Napoli krulde het leer op heerlijke wijze in de winkelhaak van buiten het strafschopgebied. De Turken stonden erbij en keken ernaar. 2-0.

Lukaku antwoordt op het veld

Turkije bleef wel goed meevoetballen en was eigenlijk de betere ploeg in de tweede helft. Ze verzamelden genoeg doelpogingen om te scoren, maar te vaak ging het om halve kansen. Lammens kende weinig echte problemen.

Een kwartier voor tijd kon de ingevallen Romelu Lukaku het feestje helemaal compleet maken. Op aangeven van De Ketelaere kon hij het leer mooi in doel leggen. Dit zal ongetwijfeld veel deugd hebben gedaan voor de spits, waar de afgelopen week veel over gesproken werd.

Dankzij deze nieuwe overwinning telt België zes punten in zijn groep, na een eerder overwinning op Italië en een nipte nederlaag tegen Frankrijk op eigen bodem. Maandag volgt de vierde wedstrijd van deze interlandperiode voor de Rode Duivels, op bezoek bij Frankrijk.