Datum: 12/11/2026 18:00
Competitie: Nations League A
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Gürsel Aksel Stadium

LIVE: Heerlijke vrije trap, Turkije op voorsprong

België gaat op zoek naar een goede uitgangspositie voor de match tegen Italië zondag. Dan kunnen ze maar beter winnen in Turkije. Een maand geleden werd het in Luik nog 3-0 voor de Belgen. Jérémy Doku is terug, Roméo Lavia is geschorst. Raskin vormt het middenveld met De Bruyne en Tielemans. Volg de match hier LIVE en op de voet!

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Stand Live
Tijd   23' 41" 
Aernout Van Lindt
Discussieer live mee! Lees 12 reacties...
21
 Er zal nu natuurlijk vooral gekeken worden naar de manier waarop Raskin de vrije trap weggaf. De vrije trap zelf was heerlijk te noemen.
20
 Geweldige vrije trap van Guler! Enig mooi in de winkelhaak, Lammens kan er niet bij!
20

Goal 		Doelpunt van Arda Guler
19
 Ngoy neergehaald in de zestien, maar te weinig voor een elfmeter.
16
 Doku met een stevige actie. De bal tot bij De Cuyper, maar de voorzet wordt weggewerkt.
14
 De vrije trap was een miskleun.
13
 Moreira met de actie. Neergehaald en zo een vrije trap aan de zijkant van het veld.
10
 Tien minuten ver. België heeft al goede intenties laten zien, maar weet ook meteen waar het moet voor opletten.
8
 Toch maar opletten op de counter! Raskin met een duw, Tielemans met een bal tegen de arm na een schotje van Kökcü. De thuisploeg vraagt een elfmeter, maar krijgt er geen.
5
 De Belgen nemen de match meteen in handen.
2
 Als de Belgen zouden winnen, dan zetten ze meteen druk op Italië dat tegen Frankrijk dan ook moet winnen om tweede te blijven in de groep.
1
 De bal rolt in Turkije!
1
 Turkije - België: 0-0

Vooraf
België gaat op zoek naar een goede uitgangspositie voor de match tegen Italië zondag. Dan kunnen ze maar beter winnen in Turkije. Een maand geleden werd het in Luik nog 3-0 voor de Belgen. Jérémy Doku is terug, Roméo Lavia is geschorst. Raskin vormt het middenveld met De Bruyne en Tielemans.
Turkije (Turkije - België)
Turkije: Uğurcan Çakır - Ahmet Oğuz - Merih Demiral - Ozan Muhammed Kabak - Ferdi Kadioglu - Orkun Kökçü - Ismail Yuksek - Yunus Akgün - Arda Guler - Baris Alper Yilmaz - Enes Ünal
Bank: Kenan Fakılı - Mehmet Zeki Çelik - Emir Han Topcu - Salih Özcan - Ilhan Fakili - Hakan Calhanoglu - Can Uzun - Ersin Destanoğlu - Eren Elmalı - Ahmetcan Kaplan - Oguz Aydin - Deniz Gül - Mustafa Eskihellaç - Berke Özer

België (Turkije - België)
België: Senne Lammens - Timothy Castagne - Nathan Ngoy - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Youri Tielemans - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Diego Moreira - Charles De Ketelaere
Bank: Kyriani Sabbe - Arthur Theate - Mandela Keita - Hugo Cuypers - Leandro Trossard - Maarten Vandevoordt - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Josue Ndenge Kongolo - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Mika Godts

Turkije Turkije
Çakır Uğurcan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Oğuz Ahmet  
Demiral Merih 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
Meer statistieken
Kabak Ozan Muhammed 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meer statistieken
Kadioglu Ferdi 6.6  
Meer statistieken
Kökçü Orkun 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Yuksek Ismail 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
Meer statistieken
Akgün Yunus 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
Meer statistieken
Guler Arda 8.0  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Alper Yilmaz Baris 7.0  
Meer statistieken
Ünal Enes 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Bank
Fakılı Kenan  
Çelik Mehmet Zeki  
Topcu Emir Han  
Özcan Salih  
Fakili Ilhan  
Calhanoglu Hakan  
Uzun Can  
Destanoğlu Ersin  
Elmalı Eren  
Kaplan Ahmetcan  
Aydin Oguz 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Gül Deniz  
Eskihellaç Mustafa  
Özer Berke  
 

België België
Lammens Senne 6.1  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Castagne Timothy 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Meer statistieken
Doku Jérémy 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
Meer statistieken
Moreira Diego 6.4  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 5.8  
Meer statistieken
Bank
Sabbe Kyriani  
Theate Arthur  
Keita Mandela  
Cuypers Hugo  
Trossard Leandro  
Vandevoordt Maarten  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Ndenge Kongolo Josue  
Seys Joaquin  
Vanaken Hans  
Godts Mika  

Vooraf

LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting
LIVE: Dit staat er allemaal op het spel voor Rode Duivels, met ook belang voor EK-loting
Foto: © photonews

In de Nations League zijn we ondertussen vier speeldagen ver van de zes die er moeten worden gespeeld in de groepsfase. En dus moet er stilaan ook gekeken worden naar wat dat gaat teweeg brengen de komende speeldagen. Wat moeten de Rode Duivels gaan doen de komende week?

 In de groep van de Belgen staan de Rode Duivels door de nederlaag in Frankrijk en door de zege van Italië tegen Turkije plots derde in de groep. De vierde plaats ontlopen? Dat lijkt quasi zeker, want Turkije staat op zes punten én heeft een doelsaldo-achterstand van tien goals op de Belgen.

Het is aan de Belgen om in eigen huis Italië te kloppen en ook in Turkije te gaan winnen, want dan zijn ze zeker van de tweede plaats in de groep. Frankrijk is enkel mathematisch gezien met 10 op 12 nog niet zeker van de volgende ronde, maar de Belgen hopen dat ze gewoon winnen van Italië - dan is 4 op 6 voor de Belgen ook altijd voldoende.

Bij een nederlaag tegen Italië is de derde plaats een feit. En als België volgende maand toch niet meer van die derde plek wegraakt, betekent dat normaal gezien niet dat het barrages moet spelen voor het behoud in Divisie A. De twee beste nummers drie blijven rechtstreeks op het hoogste niveau. 

Het EK, de toekomst en het heden staan op het spel voor Rode Duivels

Bovendien zou een top-3 in de groep ook al zeker een plaatsje in pot 1 voor de loting voor het EK 2028 opleveren, ook dat kan nog van belang zijn voor de toekomst. Maar bij het halen van de kwartfinales en halve finales van de Nations League lijkt het ook nog eens mogelijk om een land uit pot 5 te gaan vermijden waardoor we twee matchen minder zouden spelen.

Mark van Bommel wil heel graag winnen in Turkije. Ondertussen maakte hij ook al bekend dat Jari De Busser zal in de tribunes zitten, waar hij de geschorste Romeo Lavia mag vervoegen. Romelu Lukaku reisde niet af naar Turkije.

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-0 België België
Engeland Engeland 20:45 Kroatië Kroatië
Italië Italië 20:45 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 20:45 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken
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