Wijnaldum leidt Nederland voorbij Bosnië, Eupen-spits maakt eerredder

Nederland is er nog eens in geslaagd om een interland te winnen, dat was al 6 wedstrijden geleden. Tegen Bosnië-Herzegovina werd het 3-1 voor Oranje.

Het duurde amper 6 minuten voor Nederland op voorsprong kwam. Na een lang uitgesponnen aanval kwam de bal op de rechterflank bij de opgekomen Dumfries. De rechtsback legde de bal achteruit tot de vrijstaande WIjnaldum die de 1-0 scoorde. Na nog geen kwartier was het opnieuw WIjnaldum die kon scoren. Berghuis legde de bal slim af met de kop en dan was het voor WIjnaldum eenvoudig om van dichtbij te scoren. ✌️ | Georginio Wijnaldum scoort tweemaal in 13 minuten tijd tegen Bosnië en Herzegovina! 🦁#NEDBOS pic.twitter.com/G8rwd6OWIG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 15, 2020 Het werd na een halfuur ook nog 3-0 maar het doelpunt van Luuk de Jong werd onterecht afgekeurd voor buitenspel door de grensrechter. In de tweede helft viel de 3-0 dan toch. Dumfries leverde opnieuw de assist maar ditmaal was het Memphis Depay die de bal in het Bosnische doel werkte. Invaller Prevljak Bij Bosnië mocht Eupen-aanvaller een halfuur meespelen en dat heeft de bondscoach zich niet beklaagd. Want de spits zorgde zowaar nog voor de 3-1 maar echt nog aanspraak maken op een punt zat er niet in voor de Bosniërs. Nederland springt zo naar de leiding in de groep, al moeten Italië en Polen later op de avond nog spelen.