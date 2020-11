Ricardo van Rhijn komt terug op dieptepunt bij Club Brugge: "Ik was kwaad en gefrustreerd toen dat gebeurde"

Ondertussen speelt Ricardo van Rhijn bij FC Emmen maar tot 2018 was hij in loondienst bij Club Brugge. Zijn passage in de Belgische competitie was niet bepaald in succes, de Nederlandse verdediger kwam niet van de bank en moest vertrekken.

Bij het Nederlandse NRC Handelsblad kwam Van Rhijn nog eens terug op zijn passage bij Club Brugge. Hij kwam over van (Jong) Ajax dus de verwachtingen waren hooggespannen. Maar na nieuwjaar was er geen plaats meer voor hem in de ploeg. "In de zomer van 2017 begon de groep weer met trainen maar ik mocht nog wat verlof nemen. Wanneer ik naar het trainingscentrum ging, zag ik dat een andere speler mijn positie had ingenomen", klinkt het. "Ik was toen gefrustreerd en kwaad want ik wist niet wat er aan de hand was. De andere Nederlanders (Denswil, Vormer, Immers) leefden wel met me mee maar meer konden ze niet doen", blikt hij terug.