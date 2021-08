Franse kampioen krijgt pandoering te verduren op openingsspeeldag van Ligue 1

Na de opvallende 1-0 nederlaag van Monaco op het veld van Lorient heeft kampioen Lille nog meer monden doen openvallen. Op de openingsspeeldag in Ligue 1 verloor de kampioen met 0-4 van Nice.

De nieuwe coach van Lille, Jocelyn Gourvennec, koos om ex-Gentspeler Jonathan David op de bank te laten starten aan de wedstrijd. Verder kon hij ook geen beroep doen op Sanches en zo stonden Weah en Ikone op het veld. Bij Nice stonden ex-Ajacieden Dolberg en Kluivert op het veld. In de openingsminuut wist Dolberg ook al te scoren, het begin van een zeer opvallende avond in Lille. Amper vier minuten later verdubbelde Boudaoui de score.

Voor de mannen van Gourvennec was het nog niet voorbij. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Nice namelijk nog een strafschop. Een volley van Dolberg werd door André met de hand geraakt en zo lag de bal op de stip. Gouri telde de kampioenenploeg al definitief uit voor de rest van de wedstrijd. De ruststand was namelijk 0-3.

Photonews

David kan geen wonderen verrichten

Tijdens de rust besloot Gourvennec dat het tijd was om Jonathan David op het veld te brengen. Dat is natuurlijk niet fijn als je al 0-3 in het krijt staat. David kon ook niets aan de situatie veranderen, na twintig minuten in de tweede helft was het alweer prijs. Ex-Ajacied Dolberg maakte er op een hoekschop 0-4 van, waarna hij naar de kant werd gehaald. Twintig minuten voor affluiten leek er zelfs even een forfaitscore aan te komen. Gouiri kon Lille-keeper Léo Jardim voor de tweede keer van de avond kloppen, maar hij stond buitenspel. De VAR kwam tussenbeide en keurde het doelpunt af.

Voor de kampioenenploeg is dit een bittere pil om te slikken. Op de openingsspeeldag 0-4 verliezen in een vol stadion is absoluut niet waar Gourvennec van gedroomd had. Lille kon ook slechts twee van hun laatste zeven thuiswedstrijden winnen. Hun laatste thuisoverwinning dateert van mei 2021 tegen niemand minder dan Nice (2-0). Wat drie maanden kan doen met een ploeg... .