Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

Lois Openda mocht zaterdagavond debuteren bij Juventus. De Oude Dame won de topper tegen Inter na een waar spektakelstuk.

Op de derde speeldag in de Serie A stond meteen een topper op het programma. Juventus nam het thuis op tegen Inter. Twee clubs die strijden voor de titel konden zich geen verlies veroorloven.

Na een kwartier spelen opende Lloyd Kelly de score voor Juventus op aangeven van Bremer. Hakan Calhanoglu maakte op het halfuur gelijk, maar die gelijke stand bleef niet lang op het bord.

Acht minuten later was daar opnieuw de voorsprong voor Juventus. Kenan Yildiz liet de netten trillen. Opnieuw op aangeven van de man centraal achterin: de Braziliaanse Bremer.

Broers op het scorebord

Na rust draaide Inter de stand helemaal om. Eerst was het Calhanoglu die zijn tweede van de avond kon maken. In minuut 76 zorgde Marcus Thuram voor een blauw-zwarte voorsprong.

Doelpunten maken zit duidelijk in de genen, want zijn broer en Juventus-speler, Khéphren Thuram, zorgde vijf minuten later voor de gelijkmaker. Lois Openda was toen al ingevallen.

In het absolute slot trok Juventus het laken nog naar zich toe. Vasilije Adzic schoot op aangeven van oude bekende Jonathan David Juventus in extremis op voorsprong. Meteen ook de 4-3 eindstand in een spectaculaire topper.