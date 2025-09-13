Datum: 13/09/2025 18:00
Competitie: Serie A
Speeldag: Speeldag 3
Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter
Foto: © photonews

Lois Openda mocht zaterdagavond debuteren bij Juventus. De Oude Dame won de topper tegen Inter na een waar spektakelstuk.

Op de derde speeldag in de Serie A stond meteen een topper op het programma. Juventus nam het thuis op tegen Inter. Twee clubs die strijden voor de titel konden zich geen verlies veroorloven.

Na een kwartier spelen opende Lloyd Kelly de score voor Juventus op aangeven van Bremer. Hakan Calhanoglu maakte op het halfuur gelijk, maar die gelijke stand bleef niet lang op het bord.

Acht minuten later was daar opnieuw de voorsprong voor Juventus. Kenan Yildiz liet de netten trillen. Opnieuw op aangeven van de man centraal achterin: de Braziliaanse Bremer.

Broers op het scorebord

Na rust draaide Inter de stand helemaal om. Eerst was het Calhanoglu die zijn tweede van de avond kon maken. In minuut 76 zorgde Marcus Thuram voor een blauw-zwarte voorsprong.

Doelpunten maken zit duidelijk in de genen, want zijn broer en Juventus-speler, Khéphren Thuram, zorgde vijf minuten later voor de gelijkmaker. Lois Openda was toen al ingevallen.

In het absolute slot trok Juventus het laken nog naar zich toe. Vasilije Adzic schoot op aangeven van oude bekende Jonathan David Juventus in extremis op voorsprong. Meteen ook de 4-3 eindstand in een spectaculaire topper.

Opstellingen

Juventus Juventus
  Speler G Beoordeel
16 Gregorio Michele Di 90' -
6 Kelly Lloyd 90' -
3 Bremer Gleison A A 90' -
4 Gatti Federico 79' -
22 McKennie Weston 79' -
19 Thuram-Ulien Khéphren 90' -
5 Locatelli Manuel   74' -
8 Koopmeiners Teun   73' -
15 Kalulu Kyatengwa Pierre 90' -
10 Yildiz KenanA 90' -
9 Vlahović Dušan 73' -
  Bank G Beoordeel
1 Perin Mattia -  
17 Adzic Vasilije 17' -
18 Kostić Filip -  
20 Openda Lois 17' -
23 Pinsoglio Carlo -  
24 Rugani Daniele -  
25 Neto Lopes João Mário 11' -
30 David Jonathan A 11' -
32 Cabal Juan 16' -

Inter Milaan Inter Milaan
  Speler G Beoordeel
1 Sommer Yann 90' -
95 Bastoni Alessandro 90' -
15 Acerbi Francesco 90' -
25 Akanji Manuel 90' -
30 Augusto Carlos A 64' -
22 Mkhitaryan Hamlet Henrik   90' -
20 Calhanoglu Hakan ⚽ ⚽ 82' -
23 Barella Nicolò 64' -
2 Dumfries Denzel 77' -
10 Martínez Lautaro Javier 64' -
9 Thuram Marcus 90' -
  Bank G Beoordeel
6 De Vrij Stefan -  
7 Zielinski Piotr A 26' -
8 Sucic Petar 8'  
11 Henrique Luis -  
12 Di Gennaro Raffaele -  
13 Riera Josep Martinez -  
14 Bonny Ange-Yoan 26' -
16 Frattesi Davide -  
17 Diouf Andy -  
31 Bisseck Yann Aurel -  
32 Dimarco Federico A 26' -
36 Darmian Matteo 13' -
42 Palacios Thomas -  
94 Esposito Pio -  
Herbeleef Juventus - Inter Milaan

