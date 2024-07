🎥 Christian Benteke is alweer van gouwaarde in de MLS

Christian Benteke doet het in Amerika nog erg goed. Nadat hij bij Standard, KRC Genk, Liverpool, Crystal Palace en Aston Villa heeft gespeeld, besloot hij twee jaar geleden kennis te maken met het Amerikaanse voetbal.

De voormalige Rode Duivel met 45 caps (18 doelpunten) geniet nu van zijn tijd bij DC United in de Major League Soccer.

Afgelopen woensdag liet hij opnieuw van zich horen door twee keer te scoren tegen Minnesota United, waardoor zijn team met 2-3 won.

Benteke opende de score in de 14e minuut. DC United kreeg het nadien nog wel moeilijk, maar aan het einde van de wedstrijd, bij een 2-2 stand, scoorde de Belg het winnende doelpunt.

Benteke heeft nu al op 16 doelpunten op zijn naam staan dit seizoen. Sinds zijn komst heeft hij 31 keer gescoord in 62 wedstrijden voor DC United.

BENTEKE!



He notches his second goal of the night to put @dcunited ahead in second half stoppage time! pic.twitter.com/4xblRBGcLC