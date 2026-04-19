Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Sociedad heeft zaterdagavond de Copa del Rey gewonnen. Het toonde zich in de finale sterker dan Atlético Madrid, al was het een bijzonder spannende finale die vanop de penaltystip beslecht moest worden. Daarin eiste doelman Unai Marrero de hoofdrol op.

Atlético Madrid kon niet slechter aan de bekerfinale beginnen, al na 14 seconden kopte Ander Barrenetxea de bal voorbij doelman Juan Musso. Toch zette Atlético de gelijkmaker redelijk snel op het scorebord via Ademola Lookman.

Nog voor de pauze zat Real Sociedad opnieuw op rozen nadat Mikel Oyarzabal zijn team opnieuw op voorsprong trapte vanop de penaltystip. In de tweede helft bleef deze stand lange tijd op het scorebord, tot Julian Alvarez Atletico toch opnieuw op gelijke hoogte bracht.

Real Sociedad-doelman Marrero als uitblinker

De supporters werden verwend, verlengingen volgden nadat het na 90 minuten 2-2 stond. In die verlengingen kon geen van de finalisten het laken naar zich toe trekken en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen.

In die strafschoppenreeks toonde Real Sociedad zich de sterkste en pakte het voor de derde keer in zijn geschiedenis de Copa del Rey. Het was doelman Unai Marrero die in de heldenrol kroop en twee strafschoppen stopte.


Hij was dan ook emotioneel na afloop van de partij. "Ik wist dat als het op penalty's zou aankomen, ik veel vertrouwen in mezelf had. Het team geloofde ook in mij. De fans ook. Ik ben dolgelukkig", reageerde hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Copa Del Rey
Copa Del Rey Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Real Sociedad
Atlético Madrid

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 1-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG - Club Brugge: 1-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Manchester City - Arsenal: 2-1 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten" Groen Groen over Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender H.J. H.J. over Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken De Groene Ridder. De Groene Ridder. over FCV Dender EH - Cercle Brugge: 1-4 JaKu JaKu over Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..." Andreas2962 Andreas2962 over Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof Swakken Swakken over RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved