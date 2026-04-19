Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd

Real Sociedad heeft zaterdagavond de Copa del Rey gewonnen. Het toonde zich in de finale sterker dan Atlético Madrid, al was het een bijzonder spannende finale die vanop de penaltystip beslecht moest worden. Daarin eiste doelman Unai Marrero de hoofdrol op.

Atlético Madrid kon niet slechter aan de bekerfinale beginnen, al na 14 seconden kopte Ander Barrenetxea de bal voorbij doelman Juan Musso. Toch zette Atlético de gelijkmaker redelijk snel op het scorebord via Ademola Lookman.

Nog voor de pauze zat Real Sociedad opnieuw op rozen nadat Mikel Oyarzabal zijn team opnieuw op voorsprong trapte vanop de penaltystip. In de tweede helft bleef deze stand lange tijd op het scorebord, tot Julian Alvarez Atletico toch opnieuw op gelijke hoogte bracht.

Real Sociedad-doelman Marrero als uitblinker

De supporters werden verwend, verlengingen volgden nadat het na 90 minuten 2-2 stond. In die verlengingen kon geen van de finalisten het laken naar zich toe trekken en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen.

In die strafschoppenreeks toonde Real Sociedad zich de sterkste en pakte het voor de derde keer in zijn geschiedenis de Copa del Rey. Het was doelman Unai Marrero die in de heldenrol kroop en twee strafschoppen stopte.



Hij was dan ook emotioneel na afloop van de partij. "Ik wist dat als het op penalty's zou aankomen, ik veel vertrouwen in mezelf had. Het team geloofde ook in mij. De fans ook. Ik ben dolgelukkig", reageerde hij.