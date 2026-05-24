Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Zal Eden Hazard de Rode Duivels vergezellen naar het WK? Hij zal wel degelijk aanwezig zijn op Amerikaanse bodem, maar niet als lid van de staf van Rudi Garcia. De hoofdrolspeler geeft tekst en uitleg.

Vanaf zijn aanstelling als bondscoach van de Rode Duivels kon Rudi Garcia rekenen op de steun van Eden Hazard. Hij aarzelde niet om daarover te spreken, om het Belgische publiek nog wat meer voor zich te winnen.

De eerste opdracht van de bondscoach, het tweeluik tegen Oekraïne om in League A van de Nations League te blijven, had Eden mee naar Spanje zien reizen met de groep. Zo werd de band benadrukt tussen de laatste vertegenwoordigers van de gouden generatie, de nieuwe lichting en de nieuwe staf.

Zijn exacte rol bleef echter wat vaag. De man die Rudi Garcia influisterde? Informeel adviseur? Vertrouwenspersoon van de groep? Vragen die weer een andere vraag oproepen: is hij aanwezig in de Belgische delegatie op het WK?

Eden Hazard als bevoorrechte supporter

Gezien de afwezigheid van Jan Vertonghen — die ook als schakel tussen de groep en de staf/de bond had kunnen fungeren, maar uiteindelijk moest afhaken vanwege zijn agenda — zou het interessant zijn geweest om Eden mee te zien reizen.

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels vertelde aan Canal+ dat hij naar het WK zal gaan… op zijn manier: “Ik ga naar het WK als supporter. De kinderen willen de ploeg zien spelen.”





Hij zal dus geen rol op zich nemen zoals Thierry Henry destijds deed. Hij was assistent van Roberto Martínez tijdens de WK’s van 2018 en 2022. “Thierry had een grote rol. Bij mij is het anders. Ik heb geen zin om elke dag bij de groep te zijn. Rudi weet heel goed dat hij me kan bellen als hij een vraag heeft.” Goede afspraken maken goede vrienden, zonder dat daar een officiële functie voor nodig is: typisch Eden.