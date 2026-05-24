Brandon Morren
Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg
Zal Eden Hazard de Rode Duivels vergezellen naar het WK? Hij zal wel degelijk aanwezig zijn op Amerikaanse bodem, maar niet als lid van de staf van Rudi Garcia. De hoofdrolspeler geeft tekst en uitleg.

Vanaf zijn aanstelling als bondscoach van de Rode Duivels kon Rudi Garcia rekenen op de steun van Eden Hazard. Hij aarzelde niet om daarover te spreken, om het Belgische publiek nog wat meer voor zich te winnen.

De eerste opdracht van de bondscoach, het tweeluik tegen Oekraïne om in League A van de Nations League te blijven, had Eden mee naar Spanje zien reizen met de groep. Zo werd de band benadrukt tussen de laatste vertegenwoordigers van de gouden generatie, de nieuwe lichting en de nieuwe staf.

Zijn exacte rol bleef echter wat vaag. De man die Rudi Garcia influisterde? Informeel adviseur? Vertrouwenspersoon van de groep? Vragen die weer een andere vraag oproepen: is hij aanwezig in de Belgische delegatie op het WK?

Eden Hazard als bevoorrechte supporter

Gezien de afwezigheid van Jan Vertonghen — die ook als schakel tussen de groep en de staf/de bond had kunnen fungeren, maar uiteindelijk moest afhaken vanwege zijn agenda — zou het interessant zijn geweest om Eden mee te zien reizen.

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels vertelde aan Canal+ dat hij naar het WK zal gaan… op zijn manier: “Ik ga naar het WK als supporter. De kinderen willen de ploeg zien spelen.”

Hij zal dus geen rol op zich nemen zoals Thierry Henry destijds deed. Hij was assistent van Roberto Martínez tijdens de WK’s van 2018 en 2022. “Thierry had een grote rol. Bij mij is het anders. Ik heb geen zin om elke dag bij de groep te zijn. Rudi weet heel goed dat hij me kan bellen als hij een vraag heeft.” Goede afspraken maken goede vrienden, zonder dat daar een officiële functie voor nodig is: typisch Eden.

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

