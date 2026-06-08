Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel

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Vijf jaar geleden hield de volledige voetbalwereld even de adem in. Christian Eriksen werd toen getroffen door een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. In een oefenduel tegen Oekraine overkwam hem iets gelijkaardigs.