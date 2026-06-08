Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte in oefenduel
Foto: © SC

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Vijf jaar geleden hield de volledige voetbalwereld even de adem in. Christian Eriksen werd toen getroffen door een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK. In een oefenduel tegen Oekraine overkwam hem iets gelijkaardigs.

Lorenz Lomme

Christian Eriksen geeft belangrijke update nadat hij in elkaar zakte

De wedstrijd was zo'n zeventig minuten onderweg wanneer de Deense middenvelder tegen de grond ging. Hij werd bij bewustzijn afgevoerd.

Eriksen heeft op Instagram nu een update gegeven. "Ik wil iedereen laten weten dat het goed met me gaat en dat ik thuis ben bij mijn familie", klinkt het.

"Zoals jullie je waarschijnlijk kunnen voorstellen, heeft het krijgen van een schok van mijn defibrillator een grote impact gehad op zowel mij als mijn familie", voegt hij toe. "Maar ik wil iedereen geruststellen dat dit een andere situatie is dan wat er in 2021 gebeurde. Ik voel me goed en mijn herstel is al begonnen."

Vijf jaar geleden hield de volledige voetbalwereld even de adem in. Christian Eriksen werd toen getroffen door een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK.

Na een zeventigtal minuten spelen zakte Christian Eriksen in de wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne ineens in elkaar. Meteen keerden de gedachten van alle mensen terug naar dat vreselijke moment op het EK vijf jaar geleden...

Steun van supporters

Spelers rondom Eriksen riepen meteen om hulp en ook de camera draaide zich meteen weg richting de supporters. Zowel de supporters van Denemarken als die van Oekraïne lieten zich horen om Eriksen te steunen.

 

Na de eerste medische zorgen op het veld werd Eriksen bij bewustzijn afgevoerd. Al snel kwam er een update van de Deense voetbalbond: "Hij is bij bewustzijn en stelt het onder de omstandigheden goed."

 

Wedstrijd definitief stilgelegd

Brian Riemer, de ex-coach van RSC Anderlecht en huidige coach van Denemarken, schrok ook van het voorval. Na overleg tussen beide teams werd besloten om de wedstrijd definitief stil te leggen.

Geen WK voor Denemarken

Brian Riemer kon zich met Denemarken niet plaatsen voor het WK. Ondanks de aanwezigheid van sterren als Højlund en Eriksen geraakte Denemarken niet verder dan een tweede plaats in de groepsfase.

Die tweede plaats gaf recht op play-offwedstrijden tegen andere teams die tweede eindigden in hun groep. Denemarken won in de eerste ronde nog makkelijk van Noord-Macedonië met 4-0, maar ging de volgende ronde toch de boot in tegen Tsjechië na strafschoppen.

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