Wordt dit de vervanger van Amadou Onana tegen Iran?

Het is HET grote debat in aanloop naar België-Iran: wie moet het middenveld van de Rode Duivels vormen? Amadou Onana heeft geen al te beste beurt gemaakt, maar Nicolas Raskin gaat die vraag, logischerwijs, uit de weg.

Als er één speler is die je helaas kan aanwijzen als iemand die zijn match tegen Egypte gemist heeft, dan is het Amadou Onana. De middenvelder van Aston Villa kreeg heel wat kritiek na zijn prestatie, die mee bijdroeg aan het gebrek aan impact en intensiteit bij de Rode Duivels tegen bijzonder gretige Farao’s. Net die impact zullen we tegen Iran hard nodig hebben, en Nicolas Raskin lijkt de man die dat kan brengen.

"We hebben verschillende profielen", nuanceert de middenvelder van Glasgow Rangers, die aanwezig was op de persconferentie. Geen verrassing: Raskin zal zich niet groter willen maken ten koste van Onana. "De coach zal keuzes maken in functie van de sterktes en zwaktes van Iran. Natuurlijk wil elke speler starten, maar wat telt is niet wie begint en wie invalt, wel dat België wint".

Raskin in de plaats van Onana tegen Iran?

Toch is het statuut van de voormalige aanvoerder van Standard bij de nationale ploeg duidelijk veranderd. Tijdens de kwalificatiecampagne heeft hij een heel andere dimensie gekregen, hij die in 2022 "zelfs niet bij de 150" van de voorselectie zat. "Dat is ook waarom starten niet zo belangrijk is: ik geniet volop van dit toernooi, ik leg mezelf geen druk op", glimlacht Nicolas Raskin.

Het zou dan ook verbazen als Amadou Onana zaterdag aan de aftrap zou verschijnen. "Hij heeft evenveel recht om een match te starten. Amadou heeft dit seizoen ook de Europa League gewonnen met Youri", herinnert Raskin eraan. "Ik ben hier om ervaring op te doen en het team te helpen wanneer de coach mij nodig heeft. Het wordt een lang toernooi en we zullen iedereen nodig hebben".

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Nicolas Raskin heeft 14 caps bij de Rode Duivels - allemaal onder Rudi Garcia. Hij startte in 9 van die 14 wedstrijden, en stond zelfs in de basis in 6 van de 8 kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026.