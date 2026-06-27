FCV Dender verrast met nieuwe trainer: voormalige pion van Club Brugge en Anderlecht neemt over

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
FCV Dender verrast met nieuwe trainer: voormalige pion van Club Brugge en Anderlecht neemt over
Foto: © photonews
Word fan van FCV Dender EH! 73

FCV Dender wil na de degradatie van afgelopen seizoen snel weer richting de JPL. Vrijdag stelden de Kadavers hun nieuwe hoofdcoach voor. Jonathan Alves krijgt zijn eerste kans als T1 bij FCV Dender.

FCV Dender heeft zijn nieuwe hoofdtrainer beet. De Oost-Vlaamse club kondigde vrijdag de komst aan van Jonathan Alves, die voor het eerst in zijn carrière als T1 aan de slag gaat. De Portugese coach verzamelde de voorbije jaren heel wat ervaring als assistent en krijgt nu de kans om op eigen benen te staan.

Eerste kans als hoofdtrainer voor Alves

Alves is geen onbekende in het Belgische voetbal. De voorbije seizoenen maakte hij deel uit van de technische staf van Club Brugge, waar hij meewerkte aan de landstitel. Daarnaast was hij eerder ook actief bij RSC Anderlecht, Zulte Waregem en RWDM. Daardoor kent hij de Belgische competitie en haar werking door en door.

Internationale ervaring als extra troef

Ook buiten België bouwde Alves een stevig cv op. Hij werkte eerder in Zwitserland, Frankrijk, Iran en Portugal. Die internationale ervaring moet hem helpen om nu als hoofdtrainer zijn eigen visie uit te dragen. Voor Dender was dat een belangrijke factor in de zoektocht naar een opvolger.

Met de aanstelling van Alves kiest de club voor een jonge trainer met een moderne kijk op voetbal. Dender gelooft dat zijn ervaring binnen verschillende technische stafstructuren hem klaarstoomde voor een eerste opdracht als eindverantwoordelijke. De Portugese coach krijgt nu de kans om zijn eigen accenten te leggen en een ploeg volledig naar zijn hand te zetten.

Nieuw hoofdstuk voor FCV Dender


Voor Alves begint de voorbereiding de komende weken, wanneer hij zijn spelersgroep voor het eerst onder zijn hoede krijgt. Dan zal ook duidelijk worden hoe hij zijn ideeën op het veld wil vertalen. Voor Dender breekt daarmee een nieuw hoofdstuk aan, met een trainer die na jaren in de schaduw van anderen eindelijk de kans krijgt om zich als hoofdcoach te bewijzen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FCV Dender EH

Meer nieuws

📷 KAA Gent komt met ferme verwijzing naar de geschiedenis

📷 KAA Gent komt met ferme verwijzing naar de geschiedenis

13:00
WK-LIVE 27/6: Taremi zeer kritisch op Infantino

WK-LIVE 27/6: Taremi zeer kritisch op Infantino

12:58
Vandenbempt is overtuigd door Rode Duivel: "Hij moet altijd in de ploeg staan"

Vandenbempt is overtuigd door Rode Duivel: "Hij moet altijd in de ploeg staan"

12:30
RecordRom en Courtois gaat ook de geschiedenisboeken in

RecordRom en Courtois gaat ook de geschiedenisboeken in

12:00
1
🎥 WK-drama compleet: ploegmaats vliegen elkaar in de haren, ex-Gent-speler in de hoofdrol

🎥 WK-drama compleet: ploegmaats vliegen elkaar in de haren, ex-Gent-speler in de hoofdrol

12:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/06: Bates

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/06: Bates

10:56
KRC Genk voert opvallende veranderingen door achter de schermen

KRC Genk voert opvallende veranderingen door achter de schermen

11:20
Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel

Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel

10:30
6
OFFICIEEL: David Bates verlaat Standard en gaat aan de slag bij Besnik Hasi

OFFICIEEL: David Bates verlaat Standard en gaat aan de slag bij Besnik Hasi

10:56
1
🎥 De Bruyne reageert duidelijk op woorden van Rudi Garcia: "Iedereen weet dat wel" Reactie

🎥 De Bruyne reageert duidelijk op woorden van Rudi Garcia: "Iedereen weet dat wel"

09:30
2
Haalbaar? Na groepswinst komt Marc Degryse met stevige verwachting voor België

Haalbaar? Na groepswinst komt Marc Degryse met stevige verwachting voor België

09:50
4
"Ik heb niks betekend": bondscoach fileert zichzelf na WK-drama

"Ik heb niks betekend": bondscoach fileert zichzelf na WK-drama

09:10
1
Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb" Reactie

Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb"

08:29
24
Dit was een héél speciale goal voor Kevin De Bruyne en hij legt ook uit waarom Reactie

Dit was een héél speciale goal voor Kevin De Bruyne en hij legt ook uit waarom

08:10
2
Rode Duivels kennen mogelijke tegenstanders: dit is wanneer België opnieuw speelt

Rode Duivels kennen mogelijke tegenstanders: dit is wanneer België opnieuw speelt

08:20
3
🎥 Geen twijfels over de Man van de Match: "De twijfels kwamen vooral van buitenaf" Reactie

🎥 Geen twijfels over de Man van de Match: "De twijfels kwamen vooral van buitenaf"

07:40
Sensatie in groep H: Spanje doet wat moet, maar alle ogen gaan naar verrassende stuntploeg

Sensatie in groep H: Spanje doet wat moet, maar alle ogen gaan naar verrassende stuntploeg

07:50
"Zoals een ketchupfles": Courtois ziet Rode Duivels ontploffen tegen Nieuw-Zeeland

"Zoals een ketchupfles": Courtois ziet Rode Duivels ontploffen tegen Nieuw-Zeeland

07:24
Outstanding Trossard en supersub Lukaku leiden België zowaar naar groepswinst

Outstanding Trossard en supersub Lukaku leiden België zowaar naar groepswinst

06:57
'Premier League-club haalt alles uit de kast voor Thomas Meunier'

'Premier League-club haalt alles uit de kast voor Thomas Meunier'

07:20
2
'Man City betaalt méér dan 150 miljoen euro voor PL-speler'

'Man City betaalt méér dan 150 miljoen euro voor PL-speler'

23:30
3
'Real Madrid aast op absolute topverdediger uit de Serie A'

'Real Madrid aast op absolute topverdediger uit de Serie A'

22:45
Filip Joos op de vingers getikt na wedstrijd tegen Iran, steun van ... Theo Francken

Filip Joos op de vingers getikt na wedstrijd tegen Iran, steun van ... Theo Francken

22:30
7
JPL-clubs (deels) opgelucht: DAZN wou hen veel minder betalen, maar rechtbank komt tussen

JPL-clubs (deels) opgelucht: DAZN wou hen veel minder betalen, maar rechtbank komt tussen

21:56
Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge

Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge

21:27
43
Nieuw-Zeeland heeft nachtmerries van deze Rode Duivel: "Hij maakt ze belachelijk"

Nieuw-Zeeland heeft nachtmerries van deze Rode Duivel: "Hij maakt ze belachelijk"

21:45
Vreemde beslissing Sibierski: Anderlecht ontslaat pion die het ging halen bij... Kompany

Vreemde beslissing Sibierski: Anderlecht ontslaat pion die het ging halen bij... Kompany

21:17
2
'Schalke 04 en Miron Muslic zetten zinnen op jonge Belg'

'Schalke 04 en Miron Muslic zetten zinnen op jonge Belg'

21:00
Deze Belg kan dé recordtransfer in de Premier League opvolgen, maar ook Italië is een optie

Deze Belg kan dé recordtransfer in de Premier League opvolgen, maar ook Italië is een optie

20:30
Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

18:00
Deze man kan een einde maken aan het WK van de Rode Duivels: "Hij is een enorm gevaar in de lucht"

Deze man kan een einde maken aan het WK van de Rode Duivels: "Hij is een enorm gevaar in de lucht"

20:30
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06

18:00
Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar"

Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar"

20:00
1
Duits voetbalicoon ontketent gigantische WK-rel: "Zouden we racistisch kunnen noemen"

Duits voetbalicoon ontketent gigantische WK-rel: "Zouden we racistisch kunnen noemen"

19:25
5
WK-LIVE 26/6: Antwerp-icoon gespot op het WK

WK-LIVE 26/6: Antwerp-icoon gespot op het WK

19:21
Airco en Rode Duivels: dit heeft google allemaal te vertellen

Airco en Rode Duivels: dit heeft google allemaal te vertellen

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

goos goos over Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb" Sv1978 Sv1978 over Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel Dog3 Dog3 over Nieuw-Zeeland - België: 1-5 storfstievel storfstievel over OFFICIEEL: David Bates verlaat Standard en gaat aan de slag bij Besnik Hasi Albert Dupont Albert Dupont over "Vous les avez traités de "has-been", voilà leur réponse" : Rudi Garcia n'y va pas de main morte TatstOn TatstOn over RecordRom en Courtois gaat ook de geschiedenisboeken in Andreas2962 Andreas2962 over "Ik heb niks betekend": bondscoach fileert zichzelf na WK-drama Ratko Svilar Ratko Svilar over Dit was een héél speciale goal voor Kevin De Bruyne en hij legt ook uit waarom YoniVL YoniVL over Haalbaar? Na groepswinst komt Marc Degryse met stevige verwachting voor België Andreas2962 Andreas2962 over Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved