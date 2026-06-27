FCV Dender verrast met nieuwe trainer: voormalige pion van Club Brugge en Anderlecht neemt over

FCV Dender wil na de degradatie van afgelopen seizoen snel weer richting de JPL. Vrijdag stelden de Kadavers hun nieuwe hoofdcoach voor. Jonathan Alves krijgt zijn eerste kans als T1 bij FCV Dender.

FCV Dender heeft zijn nieuwe hoofdtrainer beet. De Oost-Vlaamse club kondigde vrijdag de komst aan van Jonathan Alves, die voor het eerst in zijn carrière als T1 aan de slag gaat. De Portugese coach verzamelde de voorbije jaren heel wat ervaring als assistent en krijgt nu de kans om op eigen benen te staan.

Eerste kans als hoofdtrainer voor Alves

Alves is geen onbekende in het Belgische voetbal. De voorbije seizoenen maakte hij deel uit van de technische staf van Club Brugge, waar hij meewerkte aan de landstitel. Daarnaast was hij eerder ook actief bij RSC Anderlecht, Zulte Waregem en RWDM. Daardoor kent hij de Belgische competitie en haar werking door en door.

Internationale ervaring als extra troef

Ook buiten België bouwde Alves een stevig cv op. Hij werkte eerder in Zwitserland, Frankrijk, Iran en Portugal. Die internationale ervaring moet hem helpen om nu als hoofdtrainer zijn eigen visie uit te dragen. Voor Dender was dat een belangrijke factor in de zoektocht naar een opvolger.

Met de aanstelling van Alves kiest de club voor een jonge trainer met een moderne kijk op voetbal. Dender gelooft dat zijn ervaring binnen verschillende technische stafstructuren hem klaarstoomde voor een eerste opdracht als eindverantwoordelijke. De Portugese coach krijgt nu de kans om zijn eigen accenten te leggen en een ploeg volledig naar zijn hand te zetten.

Nieuw hoofdstuk voor FCV Dender



Voor Alves begint de voorbereiding de komende weken, wanneer hij zijn spelersgroep voor het eerst onder zijn hoede krijgt. Dan zal ook duidelijk worden hoe hij zijn ideeën op het veld wil vertalen. Voor Dender breekt daarmee een nieuw hoofdstuk aan, met een trainer die na jaren in de schaduw van anderen eindelijk de kans krijgt om zich als hoofdcoach te bewijzen.