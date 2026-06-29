Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Analisten niet blij met Senegal: "Dat hebben ze"
Foto: © photonews

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De Rode Duivels wonnen uiteindelijk toch nog hun groep op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En daardoor mochten ze het opnemen tegen een nummer drie uit een andere groep. Dat werd uiteindelijk Senegal. En dus zijn er heel wat meningen daarover.

Er zijn analisten die het niet erg vinden dat we nu tegen Senegal moeten spelen. Een beetje een tegenstander op niveau kan helpen om verder te blijven groeien in het toernooi en steeds betere tegenstanders te gaan verslaan.

Maar er zijn er ook genoeg die wel vinden dat Senegal heel wat kan en liever Zuid-Korea, Oostenrijk of Algerije uit de bus hadden zien komen. Zuid-Korea was de tegenstander die de meesten wilden tegenkomen, omdat het daar vlammende ruzie is met een persboycot en dergelijke meer.

Analisten wilde liever niet tegen Senegal uitkomen

Senegal wilden ze bij MidMid Mansion bijvoorbeeld dan weer absoluut niet. "Ik zou het minst graag uitkomen tegen Senegal. Ze zijn de onofficiële winnaar van de Afrika Cup, er is de trots van het Afrikaanse continent dat in alle ploegen zit en ze hebben spelers die ons pijn kunnen doen", aldus Gilles De Coster.

Waarom Joris Brys meteen inpikte: "Ze hebben ook een zeer fysiek spel." Evert Winkelmans is niet helemaal overtuigd van wat Senegal al liet zien: "Het hangt af van de keuzes die ze maken, want ze laten twee gezichten zien tot dusver op dit WK. Als je van Coulibaly en Mané sterren wil maken, dan lukt het niet zoals tegen Noorwegen. Dat was echt zwak."

De kwartfinales een must voor de Rode Duivels op dit moment?

"De kwartfinales zijn nu een absolute must", aldus ook nog Dennis Xhaët over de ambities die de Rode Duivels nu mogen of moeten hebben. Er zijn echter ook wel mensen met heel andere meningen over Senegal of wie waar tegen te komen.

"De mogelijke opties zijn allemaal haalbaar, behalve Senegal", aldus Radja Nainggolan in Ongefilterd. Ze hebben heel veel snelheid en zijn fysiek sterk volgens Olivier Deschacht dan weer. Ook hij loopt niet over van enthousiasme om tegen het sterke Senegal te moeten spelen.

rode duivels fans supporters
© photonews

"Maar wat is nog zwak eens je de groepsfase door komt", vraagt Nainggolan zich af. België zou tegen ploegen als Algerije misschien meer favoriet zijn, maar dat zou ook geen zekerheid zijn op plaatsing voor de volgende ronde.

"Senegal is sowieso moeilijk, maar iedereen heeft zijn voorkeuren", aldus de gewezen Rode Duivel. "Ik hoop vooral dat er nu vertrouwen komt in de Belgische nationale ploeg en er meer zelfvertrouwen komt. In de eerste wedstrijden was het soms wat te bekrompen en iets te veel naar de andere ploeg kijken. Ze moeten uitgaan van hun eigen sterkte en niet te veel naar anderen kijken."

Er is wel het voordeel dat de Rode Duivels in Seattle mogen blijven spelen. Hoewel? "Dat maakt toch allemaal niet uit. Die valiezen worden voor u gedragen hoor. Dagen voor de wedstrijd reizen naar een stadion, dat maakt toch allemaal niet uit?", pikte Deschacht nog eens in. Daarin werd hij niet bijgetreden door Stijn Stijnen, die wel wat ziet in het behouden van de routine. 

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