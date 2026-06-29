Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

Leandro Trossard verblufte vrijdag iedereen tegen Nieuw-Zeeland. Tegen Iran was hij al erg goed, maar dit keer gaf hij een echte masterclass.

"Leandro is de beste speler van België in deze groepsfase": die woorden zijn van Rudi Garcia. Wij kunnen ons niet helemaal vinden in die conclusie van de bondscoach: Thibaut Courtois heeft tegen Egypte en Iran erger voorkomen, Brandon Mechele was over de drie wedstrijden heen ijzersterk - terwijl Trossard, net als alle Belgische aanvallers, de eerste match volledig miste.

Maar wat je niet kan ontkennen, is dat de Arsenal-speler tegen Iran al een behoorlijk goede partij speelde... en dat zijn match tegen Nieuw-Zeeland ronduit fantastisch was. Wij gaven hem het bijzonder zeldzame rapport van 9,5/10.

Een match à la Eden Hazard?

Eerlijk: alleen het niveau van de tegenstander heeft ons ervan weerhouden om Trossard een 10/10 te geven. "Een 10 is Eden tegen Brazilië in 2018": dat is wat we tegen onze collega zeiden. Nochtans had Hazard toen niet gescoord en geen assist gegeven, en net dát maakte zijn prestatie in Kazan zo uniek. Dat na Eden Hazard - misschien wel de meest geliefde Rode Duivel van een hele generatie - uitgerekend Leandro Trossard het rugnummer 10 kreeg, was geen cadeau voor de ex-Genkspeler. Zijn persoonlijkheid, zo anders dan die van Eden, hielp ook al niet.

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Trossard zal misschien nooit het niveau van Eden in 2018 halen, maar eindelijk heeft hij zich wél waardig getoond aan zijn nummer 10. Tot nu toe was zijn referentiematch misschien die goal en assist in Italië (België stond een helft met een man meer), een wedstrijd die... bijna iedereen intussen alweer vergeten is. Niemand zal zijn prestatie in Vancouver van vrijdag nog vergeten.

Voortaan, wanneer iemand het heeft over het "Nilis-syndroom", dat sommige Rode Duivels treft van wie we veel meer verwachten bij de nationale ploeg, zal de naam van Leandro Trossard niet automatisch meer als eerste opduiken. Als iemand de Gunner toch in dat gesprek betrekt, krijgt hij steevast te horen: "Dat klopte tot die match tegen Nieuw-Zeeland."





Noch Luc Nilis, noch andere spelers zoals Mousa Dembélé of Loïs Openda (andere toppers bij hun club maar vaak teleurstellend bij de Rode Duivels) hebben zo’n referentieprestatie neergezet in een echte do-or-die-wedstrijd.

Nu blijft er nog maar één ding over: dit niveau doortrekken tegen een tegenstander van hoger kaliber. Tegen Senegal kunnen Trossards spelintelligentie en zijn beslissingen van topniveau het verschil maken en een defensie die we als kwetsbaar kennen uit verband spelen, terwijl hij tegelijk veel rust brengt in balbezit. Als het de Leandro Trossard van vrijdag is die in het Lumen Field in de zestiende finales opdaagt, om zijn tegenprestatie in datzelfde stadion tegen Egypte uit te wissen, dan zullen alle meningen stilaan kantelen...