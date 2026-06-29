Voormalige Beerschot-speler wordt plots vaste kapitein bij actief WK-land

Moisés Caicedo krijgt definitief een nieuwe rol bij Ecuador. De voormalige middenvelder van Beerschot droeg tijdens de laatste groepswedstrijd al de aanvoerdersband en zal die nu ook de komende wedstrijden blijven dragen. Dat maakte Fabrizio Romano bekend.

Caicedo neemt de rol over van Enner Valencia, die de aanvoerdersband aan hem doorgaf. Daarmee krijgt de Chelsea-middenvelder nog meer verantwoordelijkheid binnen de nationale ploeg van Ecuador. Voor de 24-jarige Caicedo is het een nieuwe mijlpaal in een carrière die de voorbije jaren razendsnel vooruitging.

Caicedo blijft kapitein van Ecuador

Voor Belgische voetbalfans blijft zijn naam bijzonder bekend. Caicedo speelde in het seizoen 2020/21 op huurbasis voor Beerschot. In Antwerpen kwam hij veertien keer in actie en liet hij al flitsen zien van het enorme potentieel dat later volledig zou openbloeien.

🚨🇪🇨 Moisés Caicedo will be Ecuador captain from now on, also in the upcoming games.



Decision made and captain’s armband given by Valencia. ©️ pic.twitter.com/OcTuDG4s7D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

Na zijn passage bij Beerschot trok Caicedo naar Brighton, waar hij uitgroeide tot een van de meest begeerde middenvelders in de Premier League. Chelsea haalde hem uiteindelijk naar Londen en ook daar werd hij een vaste waarde.

Van Beerschot naar Chelsea

Dat hij nu ook kapitein wordt van Ecuador, is een duidelijk teken van het vertrouwen dat hij binnen de nationale ploeg geniet. Caicedo is niet alleen belangrijk door zijn loopvermogen en duelkracht, maar ook door zijn maturiteit op het veld.





Voor Beerschot is het opnieuw een mooi verhaal om naar te verwijzen. Een speler die ooit op het Kiel speelde, is intussen uitgegroeid tot een wereldster en aanvoerder van zijn land.