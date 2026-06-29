Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist
Foto: © photonews
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Onlangs legden we jullie de rol van Cheikhou Kouyaté binnen de Senegalese nationale ploeg uit. Een soort schakel tussen de staf en de kleedkamer, die hij beter kent dan wie ook. Een idee waar de Belgische Bond inspiratie uit kan halen.

Dat Senegal de voorbije maanden door woelig water is gegaan, is zacht uitgedrukt. Tussen het kwijtspelen van de Afrika Cup-titel die het nochtans op het veld had veroverd, en spanningen die al vóór en tijdens het begin van het WK 2026 hoog opliepen, kenden de Leeuwen van Teranga problemen die helaas vaker voorkomen bij grote Afrikaanse landen in de aanloop naar een groot toernooi.

Niet-uitbetaalde premies, ondermaats logement, de vaste kok van de selectie die niet mee afreisde naar de VS (waardoor de spelers zelf... eten moesten bestellen): de omstandigheden waarin Senegal aan het toernooi begon, waren allesbehalve ideaal. Maar één man heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het niet volledig ontspoorde: Cheikhou Kouyaté. Dat legden we eerder al uit: Pape Thiaw maakte van hem de schakel tussen kleedkamer en staf. De ex-kapitein en mentor van de selectie wordt in eigen land en bij zijn voormalige ploegmaats op handen gedragen. In een ploeg die midden in een generatiewissel zit, is dat een enorme troef.

Zo’n oudgediende had de Rode Duivels ook kunnen helpen

Na de eerste twee groepswedstrijden dachten we al: misschien is het net zo’n profiel dat bij Rudi Garcia en zijn staf ontbreekt. Natuurlijk hoeft de Belgische bond zich nauwelijks te spiegelen aan wat er achter de schermen bij de Senegalese bond gebeurt: de organisatie van dit WK is voorbeeldig, met onder meer een trainingscentrum waarvan de kwaliteit zowel door oudgedienden als nieuwkomers wordt geprezen. Maar een ex-Duivel integreren in de staf? Dat had wél nuttig kunnen zijn.

Even leek het erop dat Jan Vertonghen die rol zou opnemen. De voormalige Tottenham-verdediger, recordinternational van de Rode Duivels, is bezig aan zijn omvorming en doet dat binnen de Belgische bond. Hij nam in de aanloop naar het WK zelfs deel aan een persmoment. De kleedkamer kent hij; hoe je goed communiceert ook. De druk van een WK? Hij speelde er drie: twee verliepen goed, één werd een complete mislukking — deels door spanningen in de kleedkamer en met de pers.



Na twee gemiste wedstrijden in de groepsfase was de spanning achter de schermen bij de Belgische bond duidelijk voelbaar. Brandjesblusser Tielemans werd naar de persconferentie gestuurd, maar Rudi Garcia liet verstek gaan: de bondscoach geeft pas begin deze week zijn eerste interview buiten de verplichte persmomenten op dit WK. Dat is dus nadat de rust min of meer is teruggekeerd, maar ook nadat hij scherp uithaalde naar bepaalde kritieken vanuit de media.

Vertonghen, Hazard, Mignolet... Witsel in de toekomst?

Een verbindingsfiguur als Jan Vertonghen had in zo’n fase wellicht kunnen helpen om dat soort momenten te managen: de kleedkamer kalmeren, praten met spelers (zeker met wie minder minuten maakt). Als “Sterke Jan” het niet wilde, waren er nochtans genoeg kandidaten: Eden Hazard bijvoorbeeld, al past het ernstige van zo’n rol hem misschien minder, of Simon Mignolet, die overal respect geniet. En waar is Thomas Vermaelen eigenlijk? In zekere zin werd Axel Witsel ook deels daarom geselecteerd: hij is een ideale brug tussen de jongeren (vooral Moreira en Raskin) en de anciens. Alleen blijft hij speler: hij moet in zijn rol kunnen blijven.

Al jaren wordt gesproken over het einde van de gouden generatie en over de toekomst van het Belgische voetbal. Maar niets zegt dat die toekomst er moet komen zónder de helden van 2014 of 2018 — integendeel. De federatie, die na de bijzonder populaire (in alle betekenissen van het woord) Marc Wilmots intussen drie buitenlandse bondscoaches op rij aanstelde, zal er in de toekomst werk van moeten maken om oud-internationals structureel te betrekken bij het dagelijkse leven van de Rode Duivels. Zoals Pape Thiaw dat aan Senegalese kant deed met Cheikhou Kouyaté.

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