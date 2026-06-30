Redding van Belgische traditieclub? Schuldenberg van 20 (!) miljoen euro voor club die naar amateur zakte

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Redding van Belgische traditieclub? Schuldenberg van 20 (!) miljoen euro voor club die naar amateur zakte
Foto: © photonews
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De toekomst van RWDM blijft in zwaar weer hangen. Ondanks de degradatie naar het amateurvoetbal en de financiële chaos achter de schermen, blijft één naam terugkomen als mogelijke redder in nood: Thierry Dailly. Al is dat ook een moeilijk dossier geworden.

De voormalige eigenaar en ex-voorzitter probeert samen met een groep investeerders opnieuw de club over te nemen, maar de operatie blijkt bijzonder complex en vooral extreem duur.

Binnen en rond de club klinkt al maanden dezelfde boodschap: er is nog altijd geen definitieve doorbraak in het overnamedossier. Officiële communicatie blijft uit, en wat wel naar buiten komt, gaat vooral over administratieve verplichtingen, vertrekkende spelers of kleine updates richting supporters. Achter de schermen wordt echter hard onderhandeld om RWDM overeind te houden.

Schuldenberg verdubbelt inschattingen

Waar aanvankelijk nog werd gesproken over een overnamekost van ongeveer 6,5 miljoen euro om de club te herstructureren en schuldeisers te vergoeden, is dat bedrag intussen volledig achterhaald. Volgens onze informatie zou de totale schuldenlast van RWDM eerder richting de 20 miljoen euro gaan.

Die herziening heeft het investeringsdossier fors bemoeilijkt. De groep rond Dailly probeert die schuld te heronderhandelen en omlaag te krijgen, maar zelfs in dat scenario blijft het om een gigantisch bedrag gaan voor een club die intussen in de lagere regionen van het Belgische voetbal is beland.

Voor potentiële investeerders is dat een serieuze drempel. Enkel de groep rond Dailly lijkt nog echt bereid om het risico te nemen.

RWDM tussen rechtbank en reorganisatie

De club leeft momenteel onder een gerechtelijke reorganisatieprocedure, die RWDM tijdelijk ademruimte geeft. Die regeling zorgt ervoor dat de club beschermd is tegen faillissementsprocedures en een uitstel krijgt om een herstelplan uit te werken.

Dat plan moet uiterlijk begin september op tafel liggen en zal vervolgens voorgelegd worden aan de schuldeisers. In september volgt dan een cruciale stemming over de toekomst van de clubstructuur en de schuldsanering.

Volgens juridische bronnen betekent die procedure concreet dat RWDM enkele maanden tijd wint, maar geen structurele oplossing heeft. De druk blijft dus groot om snel een geloofwaardige overnemer te vinden.

Sportieve onzekerheid blijft groot

Door de financiële situatie staat het sportieve luik volledig op de achtergrond. RWDM moet zich intussen voorbereiden op een seizoen in het amateurvoetbal, maar heeft nog nauwelijks een duidelijke sportieve structuur voor de toekomst.

De club zag de voorbije maanden al verschillende spelers vertrekken, terwijl nieuwe aanwinsten nauwelijks of niet worden aangekondigd. De sportieve kern is daardoor nog verre van vormgegeven, wat de sportieve onzekerheid alleen maar vergroot.

Dailly als enige reële piste

In dat vacuüm blijft Thierry Dailly opduiken als enige concrete piste. De voormalige sterke man van RWDM zou opnieuw een groep Belgische investeerders hebben samengebracht om de club over te nemen en opnieuw op te bouwen.

Het is niet de eerste keer dat Dailly betrokken is bij een reddingsoperatie in Molenbeek. Hij stond ook eerder al mee aan de basis van de herlancering van RWDM na een eerdere faillissementsperiode, wat zijn naam bij supporters nog steeds gewicht geeft.

Toch blijven de gesprekken momenteel muurvast zitten. Interne bronnen spreken van stilgevallen onderhandelingen tussen de huidige eigenaarsstructuur en de groep rond Dailly. Het wordt nog een race tegen de klok om een akkoord te vinden.

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