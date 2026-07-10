Einde Kevin De Bruyne? “De natuur spreekt en de klok is genadeloos”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Einde Kevin De Bruyne? “De natuur spreekt en de klok is genadeloos”
Foto: © photonews
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Waar er winnaars zijn op een veld, zijn er ook verliezers. En waar mensen schitteren, zijn er ook mensen die naar het tweede plan gestuurd worden. Kevin De Bruyne beleefde geen leuke avond tegen de Verenigde Staten, zoveel is duidelijk. Zet hij het recht tegen Spanje?

Axel Witsel mocht invallen tegen de Verenigde Staten – al stond het resultaat op dat moment al vast bij een 4-1 voor de Belgen en leek dat dus eerder een kwestie van Witsel een goed gevoel geven dan iets ‘tegen’ De Bruyne.

Maar dat Kevin De Bruyne op de bank moest beginnen tegen de Verenigde Staten en daar zelfs niet af kwam? Dat is toch veelzeggend. Zeker na ook al de vrij vroege wissel van hem in de match tegen Senegal – iets wat achteraf gezien een goede zaak bleek vanuit de optiek van Rudi Garcia.

De lastige situatie voor Kevin De Bruyne

Zien we De Bruyne tegen Spanje wél opnieuw aan het werk? “Kevin De Bruyne … Het is lastig. Kwalitatief blijft hij voor mij toch een van de beste spelers bij de Rode Duivels, maar als het niet past zoals het nu heeft gedraaid. Het is moeilijk om er iets op te plakken.”

“Toen hij bij Napoli van zijn kwetsuur terugkwam, was hij wel opnieuw belangrijk. Zijn rol was niet altijd even duidelijk, maar dat werd opgelost. Hij heeft zijn wedstrijden wel gespeeld en zijn statistieken wel gehaald, maar de vraag is soms waar je hem moet zetten.”

De natuur spreekt tegen Kevin De Bruyne

“Je weet dat hij van een enorm belang kan zijn, maar dan moet hij ook brengen wat er moet van verwacht worden. Voor het WK werd die vraag niet gesteld”, aldus Radja Nainggolan in Ongefilterd over de zaak. Waarop Stijn Stijnen meteen tussenkwam: “De natuur spreekt. De Bruyne heeft heel hard gewerkt, maar zijn handelingssnelheid is achteruit gegaan."

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"Hij vecht tegen de klok. Dat is geen schande, dat is de realiteit. Daar kan je het niet van winnen, het lichaam gaat naar beneden. Waarom speelt Ronaldo niet op hetzelfde tempo als toen hij 28 was? De klok is genadeloos. Het is niet gepast om hem af te maken, want hij kan nog van belang zijn.” Te beginnen tegen Spanje, waar hij opnieuw in de basis mag beginnen? We kunnen het alleen maar hopen!

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