"Wie dat voor het WK had gezegd, was toch opgenomen in het ziekenhuis?"

Is Rudi Garcia gek of geniaal? De jury lijkt het er nog steeds niet helemaal over eens. Er was veel kritiek op de bondscoach van de Rode Duivels, maar er zijn ook steeds meer mensen die zijn gekke tactieken wel kunnen appreciëren. De cijfers spreken ook stilaan in zijn voordeel.

Tijdens de groepsfase – en eerder ook al in aanloop naar het toernooi – waren er de nodige criticasters richting en over Rudi Garcia. Die lijkt ook niet per se op zoek te zijn naar de populariteitsprijs. Hij durft al eens tegen schenen schoppen, ook van de pers.

Hoe hij zich tijdens dit WK presenteerde? Pratend met spelers tijdens de wedstrijd, met de rare notities, met het handdoekje om het zweet af te kuisen, … Redenen genoeg voor sommigen om hem helemaal onder de bus te gooien.

Rudi Garcia en zijn wissels

Zijn rare wissels? Een extra argument. Maar tot op heden werkt het allemaal wel. En bovendien snappen ook de tegenstanders het soms niet, waardoor er verwarring is en het in se eigenlijk misschien zelfs een voordeel wordt.

Het minste wat we kunnen zeggen is dat de Belgen in de breedte hun sterkte toch wel tonen. "Hij heeft dingen beslist en die zijn goed uitgedraaid. Het lef zit er dan in om vast te houden aan wat goed uitgedraaid is", aldus Radja Nainggolan in Ongefilterd.

Lukaku, De Bruyne en Doku op de bank en toch in de kwartfinales

"Andere trainers zouden zeggen dat Doku en De Bruyne op het veld zouden moeten staan, maar hij is daar anders mee omgegaan. Hij heeft zich vastgehouden aan zijn keuzes." Waarop Angel Redondo meteen inpikte op de zaak: "We hebben de kwartfinales van het WK gehaald met Doku, De Bruyne en Lukaku op de bank. Als je dat voor het WK zei, dan zou je toch zijn opgenomen in het ziekenhuis?"



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“Ondertussen zeventien wedstrijden ongeslagen hé, de Rudi”, klonk het bij Ruben Van Gucht al voor de wedstrijd tegen de Verenigde Staten in MidMid Mansion. Dat zijn er dus ondertussen al achttien. En tegen Spanje kunnen het er zelfs al negentien worden. Vooraf was dat toch echt wel iets ongezien, zoveel is duidelijk.

“Enkel zijn eerste wedstrijd verloor hij. Hij heeft als je hem ziet staan iets van een boekhouder die geen vuur lijkt over te kunnen brengen, maar hij zet wel resultaten neer waar je niet naast kan kijken." Leroy Deltour pikte in: “Hij is een echte legend. Een toernooi is niet rationeel. Nu zitten we plots op een golf. Wat heeft hij allemaal opgeschreven tegen Senegal?"

De punten onder Rudi Garcia liggen ongezien hoog

"Het traject dat we hadden was ongezien. Het was enorm zwart-wit. Als we verloren hadden van de USA, dan was ons toernooi mislukt. En vanaf nu is alles extra. Niets moet nog en ons toernooi is geslaagd", klinkt het voor de kwartfinales tegen Spanje.

De resultaten van Rudi Garcia mogen er echt wel zijn. In negentien wedstrijden haalde hij voorlopig 2,21 punten per wedstrijd bij de Rode Duivels. 12 overwinningen, 6 gelijke spelen en 1 nederlaag - die laatste tegen Oekraïne in maart 2025. Wat wordt het tegen Spanje?