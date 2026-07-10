Paul Van Himst gelooft in stunt, Defour heeft duidelijke boodschap voor Duivels

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Paul Van Himst gelooft in stunt, Defour heeft duidelijke boodschap voor Duivels
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Rode Duivels staan vrijdag voor hun zwaarste opdracht van het WK. Spanje begint als favoriet, maar Paul Van Himst en Steven Defour weigeren België bij voorbaat af te schrijven. Beiden geloven dat er kansen liggen, al verschillen ze duidelijk in de manier waarop de match moet worden aangepakt.

Bij Het Nieuwsblad toont Van Himst zich een pak optimistischer dan de meeste voorspellingen. "Er zijn veel mensen die zeggen dat het 70-30 is voor Spanje, maar ik denk zelf dat het gewoon een fifty-fifty match is", zegt hij.

Van Himst verwacht een echte dubbeltjeswedstrijd

Volgens de voormalige Rode Duivel heeft België vaker moeite met tegenstanders die lager worden ingeschat, terwijl het net tegen de grote landen beter voor de dag kan komen. "België is een speciale ploeg. Niet goed tegen mindere ploegen, maar vaak beter tegen goede ploegen."

Van Himst ziet de wedstrijd zelfs helemaal tot het uiterste gaan. "Ik denk dat het 1-1 wordt. En dat we winnen via de penalty’s, want wij hebben de beste keeper." Daarmee legt hij de hoop opnieuw bij Thibaut Courtois, die in een mogelijke strafschoppenreeks natuurlijk een enorm wapen kan zijn.

Defour wil Spanje onder druk zien

Defour kiest voor een andere invalshoek. Hij haalt herinneringen op aan een duel uit 2008, toen België het opnam tegen een Spaanse ploeg met Xavi en Iniesta.

"Ik heb zelf ooit tegen Spanje gespeeld toen het Europees kampioen was. In 2008, die match waarin Vanden Borre uitblonk. We verloren wel, want met Xavi en Iniesta en co. hadden ze geen slecht ploegske, maar toch konden we hen lange tijd domineren op enthousiasme", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Lees ook... LIVE: De stella's vloeien al rijkelijk in LA, Duivelse fans warmen op

Net dat wil hij vrijdag opnieuw zien. "Dat enthousiasme hoop ik straks ook te zien. Want als we gewoon afwachten en hen aan de bal laten, gaan we het heel moeilijk krijgen."

Defour is duidelijk: België mag zich niet ingraven. "We hebben niet de verdediging om rustig achterover te leunen. We moeten hen onder druk zetten en bullyen", besluit hij.

De boodschap van beide ex-Rode Duivels is dus helder. België hoeft Spanje niet te vrezen, maar zal wel lef moeten tonen. Wachten op fouten lijkt geen optie. Alleen door zelf initiatief te nemen, kan de stunt echt vorm krijgen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Spanje - België live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Spanje

Meer nieuws

LIVE: De stella's vloeien al rijkelijk in LA, Duivelse fans warmen op Live

LIVE: De stella's vloeien al rijkelijk in LA, Duivelse fans warmen op

19:01
Peter Vandenbempt heeft duidelijke boodschap voor Garcia: "Ik zou hem laten starten"

Peter Vandenbempt heeft duidelijke boodschap voor Garcia: "Ik zou hem laten starten"

12:10
6
L'Équipe zet twee Rode Duivels in bijzonder WK-elftal

L'Équipe zet twee Rode Duivels in bijzonder WK-elftal

11:30
4
LIVE: Rode Duivels gaan voor de stunt: met De Bruyne op het middenveld

LIVE: Rode Duivels gaan voor de stunt: met De Bruyne op het middenveld

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/07: Kechta - Trouillet - Ambros - Dendoncker - Coucke

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/07: Kechta - Trouillet - Ambros - Dendoncker - Coucke

19:00
Standard denkt aan mooie buitenkans: middenvelder van 4 miljoen valt gratis op te pikken

Standard denkt aan mooie buitenkans: middenvelder van 4 miljoen valt gratis op te pikken

19:00
Akkoord bereikt: Franse middenvelder op weg naar Standard

Akkoord bereikt: Franse middenvelder op weg naar Standard

18:30
OFFICIEEL: KV Kortrijk strikt verdediger van Chelsea

OFFICIEEL: KV Kortrijk strikt verdediger van Chelsea

18:04
Anderlecht bevestigt slecht nieuws

Anderlecht bevestigt slecht nieuws

17:33
10
Koning Filip windt er geen doekjes om voor kwartfinale Rode Duivels: “Jullie moeten winnen”

Koning Filip windt er geen doekjes om voor kwartfinale Rode Duivels: “Jullie moeten winnen”

08:00
Zijn eerste woorden zijn duidelijk: nieuwe Anderlecht-aanwinst legt meteen de lat hoog

Zijn eerste woorden zijn duidelijk: nieuwe Anderlecht-aanwinst legt meteen de lat hoog

17:05
3
Zelfvertrouwen bij Duivels is groot: "Iedereen schrijft ons al af, maar wij absoluut niet"

Zelfvertrouwen bij Duivels is groot: "Iedereen schrijft ons al af, maar wij absoluut niet"

07:30
1
Contract is getekend: 'Club Brugge betaalt 9 miljoen euro voor nieuwe middenvelder'

Contract is getekend: 'Club Brugge betaalt 9 miljoen euro voor nieuwe middenvelder'

16:27
5
Spaanse bondscoach waarschuwt zijn eigen land voor België

Spaanse bondscoach waarschuwt zijn eigen land voor België

07:20
1
Rudi Garcia kan er niet mee lachen: "We spreken er na het toernooi over"

Rudi Garcia kan er niet mee lachen: "We spreken er na het toernooi over"

06:30
3
BREAKING: Nathan De Cat verlaat Anderlecht en trekt naar Hoffenheim

BREAKING: Nathan De Cat verlaat Anderlecht en trekt naar Hoffenheim

13:53
7
OFFICIEEL: Anderlecht reageert meteen op vertrek De Cat met nieuwe middenvelder

OFFICIEEL: Anderlecht reageert meteen op vertrek De Cat met nieuwe middenvelder

15:56
Rudi Garcia heeft de laatste knoop doorgehakt: dit wordt het middenveld van de Duivels

Rudi Garcia heeft de laatste knoop doorgehakt: dit wordt het middenveld van de Duivels

06:00
1
Na alle onrust komt Genk met bijzonder belangrijk nieuws

Na alle onrust komt Genk met bijzonder belangrijk nieuws

15:30
1
Leander Dendoncker werkt aan opvallende nieuwe stap

Leander Dendoncker werkt aan opvallende nieuwe stap

15:02
3
Nathan De Cat doorbreekt de stilte na transfer naar Hoffenheim

Nathan De Cat doorbreekt de stilte na transfer naar Hoffenheim

14:31
1
Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku

Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku

23:00
15
STVV staat op zucht van nieuwe Japanse aanwinst

STVV staat op zucht van nieuwe Japanse aanwinst

13:33
Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"

Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"

03:18
2
Jackpot komt eraan: Union-ster zet beslissende stap richting Europese topclub

Jackpot komt eraan: Union-ster zet beslissende stap richting Europese topclub

12:45
Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij

Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij

21:12
23
Franse president Macron verrast met boodschap voor Rode Duivels én Rudi Garcia

Franse president Macron verrast met boodschap voor Rode Duivels én Rudi Garcia

21:00
1
Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje

Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje

20:00
8
Wat doet Anderlecht? 'Plots slaat transferdossier van Killian Sardella helemaal om'

Wat doet Anderlecht? 'Plots slaat transferdossier van Killian Sardella helemaal om'

11:00
2
Cercle Brugge haalt nieuwe doelman binnen: vertrek van publiekslieveling komt dichterbij

Cercle Brugge haalt nieuwe doelman binnen: vertrek van publiekslieveling komt dichterbij

10:27
4
Zorgen richting halve finale? Kylian Mbappé doorbreekt zelf de stilte na noodgedwongen wissel

Zorgen richting halve finale? Kylian Mbappé doorbreekt zelf de stilte na noodgedwongen wissel

09:30
"Wie dat voor het WK had gezegd, was toch opgenomen in het ziekenhuis?" Analyse

"Wie dat voor het WK had gezegd, was toch opgenomen in het ziekenhuis?"

09/07
Opvallende transfer lonkt voor voormalige Club Brugge-Belg

Opvallende transfer lonkt voor voormalige Club Brugge-Belg

10:00
1
WK-LIVE 10/7: Mbappé spreekt zich uit over blessure

WK-LIVE 10/7: Mbappé spreekt zich uit over blessure

09:20
Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel en krijgen meteen duidelijk antwoord

Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel en krijgen meteen duidelijk antwoord

09:00
Urenlang ondervraagd: bekende voormalige Anderlecht-speler duikt op in onderzoek naar drugsgeld

Urenlang ondervraagd: bekende voormalige Anderlecht-speler duikt op in onderzoek naar drugsgeld

08:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Kwart Finales
Frankrijk Frankrijk 2-0 Marokko Marokko
Spanje Spanje 21:00 België België
Noorwegen Noorwegen 11/07 Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 12/07 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Toch nog wending in Brugs stadiondossier? "Regelrechte schande" JBond JBond over Zijn eerste woorden zijn duidelijk: nieuwe Anderlecht-aanwinst legt meteen de lat hoog fierce fierce over Complete verrassing bij KRC Genk: ook T2 vertrekt per direct deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Paul Van Himst gelooft in stunt, Defour heeft duidelijke boodschap voor Duivels Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij LordJozef LordJozef over Anderlecht bevestigt slecht nieuws didier2000 didier2000 over Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'Akkoord gevonden: Club Brugge breekt transferrecord' FCB vo altijd FCB vo altijd over Peter Vandenbempt heeft duidelijke boodschap voor Garcia: "Ik zou hem laten starten" Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved