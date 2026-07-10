Paul Van Himst gelooft in stunt, Defour heeft duidelijke boodschap voor Duivels

De Rode Duivels staan vrijdag voor hun zwaarste opdracht van het WK. Spanje begint als favoriet, maar Paul Van Himst en Steven Defour weigeren België bij voorbaat af te schrijven. Beiden geloven dat er kansen liggen, al verschillen ze duidelijk in de manier waarop de match moet worden aangepakt.

Bij Het Nieuwsblad toont Van Himst zich een pak optimistischer dan de meeste voorspellingen. "Er zijn veel mensen die zeggen dat het 70-30 is voor Spanje, maar ik denk zelf dat het gewoon een fifty-fifty match is", zegt hij.

Van Himst verwacht een echte dubbeltjeswedstrijd

Volgens de voormalige Rode Duivel heeft België vaker moeite met tegenstanders die lager worden ingeschat, terwijl het net tegen de grote landen beter voor de dag kan komen. "België is een speciale ploeg. Niet goed tegen mindere ploegen, maar vaak beter tegen goede ploegen."

Van Himst ziet de wedstrijd zelfs helemaal tot het uiterste gaan. "Ik denk dat het 1-1 wordt. En dat we winnen via de penalty’s, want wij hebben de beste keeper." Daarmee legt hij de hoop opnieuw bij Thibaut Courtois, die in een mogelijke strafschoppenreeks natuurlijk een enorm wapen kan zijn.

Defour wil Spanje onder druk zien

Defour kiest voor een andere invalshoek. Hij haalt herinneringen op aan een duel uit 2008, toen België het opnam tegen een Spaanse ploeg met Xavi en Iniesta.

"Ik heb zelf ooit tegen Spanje gespeeld toen het Europees kampioen was. In 2008, die match waarin Vanden Borre uitblonk. We verloren wel, want met Xavi en Iniesta en co. hadden ze geen slecht ploegske, maar toch konden we hen lange tijd domineren op enthousiasme", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.



Lees ook... LIVE: De stella's vloeien al rijkelijk in LA, Duivelse fans warmen op›

Net dat wil hij vrijdag opnieuw zien. "Dat enthousiasme hoop ik straks ook te zien. Want als we gewoon afwachten en hen aan de bal laten, gaan we het heel moeilijk krijgen."

Defour is duidelijk: België mag zich niet ingraven. "We hebben niet de verdediging om rustig achterover te leunen. We moeten hen onder druk zetten en bullyen", besluit hij.

De boodschap van beide ex-Rode Duivels is dus helder. België hoeft Spanje niet te vrezen, maar zal wel lef moeten tonen. Wachten op fouten lijkt geen optie. Alleen door zelf initiatief te nemen, kan de stunt echt vorm krijgen.