Spaanse bondscoach waarschuwt zijn eigen land voor België

De persconferentie van Luis de la Fuente was lang en leverde uiteindelijk weinig nieuws op. Eén ding staat vast: de bondscoach van Spanje is heel rustig... en wil het nog niet over Frankrijk hebben.

Een persconferentie van een halfuur, met bijna alleen maar vragen in het Spaans — vaak erg lang — waarop Luis de la Fuente even uitgebreid antwoordde... maar ook bijzonder slim. Zo ging de tweede vraag van de avond al over de volgende match: de eventuele halve finale tegen Frankrijk, dat net Marokko had verslagen.

"Natuurlijk heb ik de wedstrijd van Frankrijk gezien, dat zijn zege tegen Marokko verdiende. Het is een heel sterke ploeg, maar dat weten jullie allemaal. Alleen zijn we hier niet om over Frankrijk te praten: morgen wacht ons een bijzonder moeilijke tegenstander", waarschuwt De la Fuente zijn eigen volk. "We gaan het nu niet over de halve finale hebben, daar hebben we tijd genoeg voor als we ons kwalificeren."

Spanje favoriet? De la Fuente ligt daar niet wakker van

"België heeft spelers in de beste competities ter wereld, spelers die weten hoe je prijzen wint. In dit stadium blijven hoe dan ook de acht beste ploegen van de wereld over", benadrukt de Spaanse bondscoach. Het maakt weinig uit dat La Roja zijn tegenstanders nog niet echt heeft weggespeeld zoals het dat vaak doet.

"Ik ben heel blij dat we in de kwartfinales staan, want sommige grote landen zijn er al niet meer bij. Het vertrouwen groeit met elke match, en na onze wedstrijd tegen Portugal — die goed was — trekken we dus met vertrouwen naar de match van morgen", verzekert Luis de la Fuente. Spanje is uiteraard favoriet, maar dat betekent volgens de coach van de Europees kampioen van 2024 niet zoveel.

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"Nee, dat zet geen extra druk op mij. Favoriet zijn is een compliment: het betekent dat je werk als goed wordt gezien en dat je als een gevaarlijke tegenstander wordt beschouwd", glimlacht De la Fuente. "Maar het mag ons geen druk opleggen. Je mag je niet laten beïnvloeden door dingen waar je zelf geen invloed op hebt."