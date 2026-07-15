DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Europese ambities? Onverwachte JPL-club gaat shoppen bij AS Monaco
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Het is niet altijd Cercle Brugge dat moet gaan shoppen bij AS Monaco. Ook Sporting Charleroi heeft een duit in het zakje gedaan. Zij halen met Boubakar Dembaga een verdedigende middenvelder met de nodige adelbrieven in huis om de sportieve ambities waar te maken.

"Sporting de Charleroi kondigt met genoegen de komst aan van Boubakar Dembaga, die via een definitieve transfer van AS Monaco naar de "Zebra's" komt", opende Sporting Charleroi een persbericht dat werd gedeeld via de eigen webstek.

"De 20-jarige Frans-Malinese verdedigende middenvelder speelde voorheen in de 'Elite Group' van AS Monaco, nadat hij de jeugdopleiding van Paris FC had doorlopen. Hij is international voor Mali U23 en speelt als verdedigende middenvelder."

Sporting Charleroi haalt Boubakar Dembaga van AS Monaco in huis

"Met zijn lengte van 1,91 meter valt Boubakar op door zijn duelkracht, atletisch vermogen, defensief inzicht en zijn kwaliteiten in de opbouw. Dankzij zijn moderne profiel en aanzienlijke groeipotentieel past hij perfect in de strategie van Sporting om een ​​jonge, ambitieuze en toekomstgerichte spelersgroep uit te bouwen."

"Deze transfer verruimt de mogelijkheden voor Mario Kohnen met het oog op het nieuwe seizoen en onderstreept de ambitie van de club om te investeren in talentvolle spelers die op lange termijn een rol kunnen spelen in het sportieve project van de Zebra's."

Wat kan Sporting Charleroi met Boubakar Dembaga toevoegen aan de kern?

"Iedereen bij Sporting de Charleroi heet Boubakar van harte welkom en wenst hem veel succes in het zwart-witte shirt. Welkom bij de Zebra's, Boubakar!", geloven ze bij Charleroi alvast in een mooie toekomst voor de jonge verdedigende middenvelder.

Dembaga komt over van de U21 van AS Monaco. De verdedigende middenvelder speelde daarvoor ook al bij de jeugd van CSL Aulnay, Espérance Aulnaysienne en Paris FC. Volgens Transfermarkt heeft hij nog geen marktwaarde, maar daar kan snel verandering in komen als hij bij de Zebra's zijn eerste minuten op het hoogste niveau kan gaan afwerken. Om in de gaten te houden ...

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