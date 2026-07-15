'Openda keert terug naar Lens en... aanvaller doet enorme inspanning(en) om die transfer mogelijk te maken'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Openda keert terug naar Lens en... aanvaller doet enorme inspanning(en) om die transfer mogelijk te maken'
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Loïs Openda staat op een zucht van een terugkeer naar RC Lens. De 26-jarige aanvaller wil er zijn carrière herlanceren. En het moet gezegd: de Luikenaar doet zelf ook de nodige inspanningen om zich opnieuw op het voorplan te knokken.

We kennen de situatie van Loïs Openda ondertussen allemaal al héél goed. De 26-jarige aanvaller werd vorig seizoen door RB Leipzig verhuurd aan Juventus FC. De Oude Dame betaalde een slordige vier miljoen euro voor de diensten van onze landgenoot. 

Op het einde van vorig seizoen kwam daar nog eens 41 miljoen euro bij. Juventus kon niet anders dan de verplichte aankoopoptie op Openda lichten. De totale transfersom kwam op die manier op zo'n 45 miljoen euro. Volgens sommige bronnen zelfs op 47 miljoen euro.

Openda Lois
© photonews

Enig probleem: Openda trapte vorig seizoen geen deuk in een pakje boter. Het staat nu al vast dat de toekomst van het jeugdproduct van Club Brugge niét in Turijn ligt. Ondertussen is die knoop doorgehakt.

De zaakwaarnemer van Openda had de voorbije weken concrete gesprekken met onder meer Coventry City, Olympique Lyonnais en Stade Rennais. Voor de spits zelf was er maar één piste: een terugkeer naar RC Lens.

Loïs Openda keert terug naar RC Lens en...

De deal is ondertussen zo goed als rond. Lens gaat zo'n vier miljoen euro betalen om Openda komend seizoen te huren van Juventus. De Noord-Fransen willen een aankoopoptie in de deal opnemen. Over dat bedrag zijn beide clubs het (nog) niet eens.

Maar vooral: Openda doet zelf enorme inspanningen om zich opnieuw op het voorplan te knokken. De 33-voudig Rode Duivel is bereid om voor de helft van zijn huidige salaris te gaan voetballen. Afhankelijk van de bron verdient Openda bij Juventus jaarlijks net geen acht miljoen euro.

... en Belgische aanvaller doet enorme inspanningen om die terugkeer mogelijk te maken

De resterende vier miljoen euro zal het komende seizoen gedragen worden door Lens én Juventus. Iedere club neemt de helft van dat bedrag voor zijn rekening. Al staan Les Sang et Or natuurlijk wel in voor de prestatiegerichte bonussen.

Lens mag zich overigens verwachten aan een hongerige én fitte Openda. De aanvaller beulde zich tijdens de vakantieperiode af met een personal trainer. Hét doel: het ongelijk van ons allemaal bewijzen.

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