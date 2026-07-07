La Gazzetta dello Sport weet: 'Drie Franse traditieclubs én één Premier League-club bieden Openda uitweg '

Hoe zou het zijn met Loïs Openda? De aanvaller moet zich komende maandag melden op het oefencomplex van Juventus FC, maar zijn toekomst ligt niet in Turijn. Een stand van zaken in het transferdossier.

We kennen de situatie van Loïs Openda ondertussen allemaal al héél goed. De 26-jarige aanvaller werd vorig seizoen door RB Leipzig verhuurd aan Juventus FC. De Oude Dame betaalde een slordige vier miljoen euro voor de diensten van onze landgenoot.

Op het einde van vorig seizoen kwam daar nog eens 41 miljoen euro bij. Juventus kon niet anders dan de verplichte aankoopoptie op Openda lichten. De totale transfersom kwam op die manier op zo'n 45 miljoen euro. Volgens sommige bronnen zelfs op 47 miljoen euro.

47 miljoen voor... een spits die niét scoort

Enig probleem: Openda trapte vorig seizoen geen deuk in een pakje boter. Het staat nu al vast dat de toekomst van het jeugdproduct van Club Brugge niét in Turijn ligt. Maar waar ligt die toekomst dan wel?

La Gazzetta dello Sport weet dat er momenteel vier concrete pistes op tafel liggen voor Openda. We lichten al een tipje van de sluier: een andere Italiaanse club - onder meer US Lecce en AFC Fiorentina draaiden rondjes op de geruchtenmolen - gaat het risico niét nemen.

RC Lens beschikt momenteel over de beste papieren om Openda binnen te halen. En dat is géén toeval. De spits voetbalde tijdens voetbaljaargang 2022 - 2023 al bij de Noord-Franse traditieclub. Les Sang et Or kennen de kwaliteiten van Openda héél goed.





In dat ene seizoen was Openda goed voor 21 doelpunten en vier assists in amper 38 wedstrijden. Die statistieken zorgden ervoor dat Leipzig 43 miljoen euro op tafel gooide om de spits naar de Bundesliga te halen.

RC Lens krijgt concurrentie uit eigen land én uit Engeland

Lens krijgt in de strijd om Openda concurrentie uit eigen land. Ook Olympique Lyonnais en Stade Rennais herinneren zich de passage van onze landgenoot in de Ligue 1 én willen hem een spreekwoordelijke reddingsboei toewerpen.

Tenslotte is een verhuis naar de Premier League eveneens een optie. Coventry City ziet in Openda een ideale targetspits om het eerste seizoen op het Engelse hoogste niveau te overleven.

Enig probleem: Juventus FC wil investering (deels) terug

Dan hebben we het nog niet over een transfersom gehad. Juventus hoopt minstens 35 miljoen euro te recupereren voor Openda. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 33-voudig Rode Duivel op 25 miljoen euro. In een recent verleden was dat nog zestig miljoen euro.

Juventus staat open om te babbelen over een huurconstructie met (verplichte) aankoopoptie. Op het einde van de rit zal de rekening echter moeten betaald worden. Heeft Coventry City dan toch dé troefkaart in handen? Of wil Lens meteen deel van de Champions League-gelden gebruiken om een voormalige publiekslieveling terug te halen?

Géén vakantie, maar een personal coach

De komende dagen zullen een antwoord brengen. Openda is erop gebrand om zijn voorbereiding bij zijn nieuwe werkgever te kunnen starten. En die nieuwe werkgever krijgt een topfitte spits op de afspraak.

Openda werd door Rudi Garcia niét geselecteerd voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De aanvaller nam dan wel even vakantie, maar was de voorbije weken volop in de weer met een personal trainer. Zijn doel: bewijzen dat afgelopen seizoen dé uitzondering op de regel is geweest.