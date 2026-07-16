KAA Gent greep ernaast, KRC Genk breekt transferrecord

KRC Genk staat op het punt om alle transferrecords te breken. Zowel uitgaand als inkomend zouden er wel eens topbedragen de revue kunnen passeren. Voor Rafiu Durosinmi willen ze meer dan tien miljoen euro gaan bieden, een ongezien record voor een mogelijke inkomende transfer.

Italiaanse bronnen maken duidelijk dat er een deal in de maak zou kunnen zijn tussen Pisa en KRC Genk over de transfer van Rafiu Durosinmi. Genk zou meer dan tien miljoen euro op tafel moeten leggen en met bonussen wordt zelfs gesproken over een bedrag dat kan oplopen tot dertien miljoen euro.

Als Racing Genk dat bedrag effectief betaalt, wordt Durosinmi meteen de duurste inkomende transfer ooit van de Limburgers. Het huidige record staat op naam van Theo Bongonda, die voor zeven miljoen euro overkwam van Zulte Waregem.

'KRC Genk gaat transferrecord breken voor Rafiu Durosinmi'

Maar nu kan het dus veel meer worden voor de Limburgers. Durosinmi ligt bij Pisa nog tot juni 2030 onder contract. De Italiaanse club investeerde amper een half jaar geleden nog 9 miljoen euro in hem, waardoor Genk niet zomaar aan een koopje moet denken.

KAA Gent wilde vorig seizoen ook nog toeslaan op de transfermarkt en had zijn zinnen gezet op spits Rafiu Durosinmi. De Nigeriaan van op dat moment Viktoria Plzn weigerde toen zelfs een aantal dagen te trainen om een transfer af te dwingen.

KAA Gent greep eerder al naast Rafiu Durosinmi







Gent had volgens transferexpert Rudy Galetti een stevig bod gedaan op de speler om hem zo weg te kunnen lokken bij Viktoria Plzen, maar dat was te weinig voor de Tsjechen. Transfermarkt schatte zijn waarde toen ook al op 7 miljoen euro en dus wilden ze bij Plzen boter bij de vis.

Ook Glasgow Rangers en Borussia Mönchengladbach zagen overigens wat in de speler. De spits weigerde enkele dagen mee te trainen in Tsjechië, maar besliste uiteindelijk om toch in Plzen te blijven. Een jaar later volgt nu dan toch de mogelijke transfer, zij het aan een heel hoge prijs.