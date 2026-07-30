Club Brugge vangt bot: WK-sensatie kiest resoluut voor andere Europese topclub

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 4 reacties
Club Brugge vangt bot: WK-sensatie kiest resoluut voor andere Europese topclub
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge lijkt naast een opvallend transferdoel te grijpen. Volgens de Portugese krant O Jogo heeft Nestory Irankunda een aanbieding van blauw-zwart afgewezen. De Australische international wil zijn carrière enkel voortzetten bij Sporting CP.

De 20-jarige flankaanvaller staat momenteel nog onder contract bij Watford, maar lijkt zijn transfer naar de Portugese landskampioen stilaan af te ronden. Sporting zou een bod hebben uitgebracht van 15 miljoen euro, aangevuld met 5 miljoen euro aan mogelijke bonussen. De onderhandelingen tussen de clubs lopen nog, al zou een akkoord dichtbij zijn.

Daarbij speelt ook Bayern München nog een rol. De Duitse topclub bedong bij de verkoop van Irankunda aan Watford een doorverkooppercentage van veertig procent. Daardoor moeten ook de financiële afspraken tussen Watford en Bayern nog worden afgerond voordat de transfer definitief kan worden afgerond.

Club Brugge krijgt nul op het rekest

Volgens O Jogo kreeg Irankunda de voorbije weken interesse van verschillende clubs. Naast Club Brugge zouden ook Hull City en het Franse Lille geprobeerd hebben om de Australische international te overtuigen.

De aanvaller zou echter alle aanbiedingen naast zich hebben neergelegd. Zijn keuze viel al snel op Sporting, dat hem vanaf het eerste contact een duidelijk sportief plan voorlegde. De Portugezen maakten veel indruk op de speler en zijn entourage, waardoor andere geïnteresseerde clubs weinig kans maakten.

Voor Club Brugge betekent dat een nieuwe misgelopen piste. Blauw-zwart blijft de markt afspeuren naar offensieve versterking, maar ziet een veelbelovend talent nu wellicht naar Portugal vertrekken.

Champions League gaf de doorslag

De ambitie van Sporting speelde volgens Portugese media een doorslaggevende rol in de beslissing van Irankunda. De vleugelaanvaller wil volgend seizoen absoluut in de Champions League uitkomen en ziet in Lissabon de ideale omgeving om zich verder te ontwikkelen.

Sporting beschouwt hem als de gedoodverfde opvolger van Pedro Gonçalves, die op weg lijkt naar een transfer. Daardoor lonkt voor Irankunda niet alleen Europees topvoetbal, maar ook een belangrijke rol in de ploeg.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Watford
Nestory Irankunda

Meer nieuws

Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

Ook deze wil nog weg bij Club Brugge: blauw-zwart moet vervanger zoeken of... hem aan contract houden

21:00
LIVE: Gelijkmaker Anderlecht strandt op de paal Live

LIVE: Gelijkmaker Anderlecht strandt op de paal

20:59
LIVE: KAA Gent serveert andermaal erg lauwe koffie Live

LIVE: KAA Gent serveert andermaal erg lauwe koffie

20:58
Het speciale verhaal van Anderlecht-aanwinst Antman: als 11-jarige naar Barcelona, gegeerd door Club Brugge

Het speciale verhaal van Anderlecht-aanwinst Antman: als 11-jarige naar Barcelona, gegeerd door Club Brugge

19:40
Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

20:30
OFFICIEEL Lokeren legt zoon van ex-Anderlechtspeler vast

OFFICIEEL Lokeren legt zoon van ex-Anderlechtspeler vast

20:00
Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak

16:30
1
LIVE Transfernieuws 30/7: Offensieve versterking voor Cercle

LIVE Transfernieuws 30/7: Offensieve versterking voor Cercle

19:20
Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL

Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL

18:30
6
Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot?

17:50
14
Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken

17:00
4
Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

Lommel moet snel handelen na zware domper: ex-Genk-verdediger met 140 Eredivisie-matchen in beeld

17:19
Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst

Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst

16:00
11
UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

UPDATE: Union lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben

14:36
7
Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

Achter Nga Kana en Onia-Seke wacht een 16-jarig toptalent van Anderlecht: zien we hem vanavond aan het werk? 

15:30
Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

Standard is Zulte Waregem te snel af: miljoenenaanwinst is onderweg

15:01
1
Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel

Politie moest al tussenkomen: opstootjes tussen Anderlecht- en Hammarby-fans in Brussel

15:20
Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba

Cruciale avond voor Anderlecht: dit wordt waarschijnlijk de vervanger van Saliba

14:45
DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen"

14:20
10
UEFA wil dat deze man Infantino van de troon stoot, maar... hij heeft er voorlopig geen oren naar

UEFA wil dat deze man Infantino van de troon stoot, maar... hij heeft er voorlopig geen oren naar

14:40
KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

KV Mechelen stuurt transfer van vorig seizoen naar Nederland 

14:00
Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet

Cercle Brugge heeft 21-jarige talentvolle spits beet

13:30
'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'

'Zulte Waregem, Charleroi en Lommel gaan strijd aan voor opvallende parel'

13:00
'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

'Club Brugge wil Europese subtoppers loef afsteken voor Braziliaanse parel'

10:30
7
Alleen zij kunnen Infantino nog stoppen: wereldvoetbal staat op ontploffen

Alleen zij kunnen Infantino nog stoppen: wereldvoetbal staat op ontploffen

12:00
3
Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

Standard troeft Zulte Waregem af: zevende transfer op komst

11:30
4
DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

DONE DEAL: Antwerp heeft zijn goalgetter beet

11:00
24
Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

Nu al druk op de Gentse ketel: Rik De Mil wijst naar Genk en Dender

10:45
6
Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen

10:00
18
'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

09:00
15
'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

'RSC Anderlecht mikt plots op verrassende nieuwe speler'

09:30
'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

'Union SG schakelt snel en haalt oude bekende in huis'

08:00
'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

'RSC Anderlecht mikt hoog: ook spelmaker snel op komst'

08:30
7
'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

'Absolute topclub wil Charles De Ketelaere nog steeds in huis halen, concurrentie niet min'

07:30
Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

Gevormd door andere Bayern-legenden, vertrokken toen Kompany kwam: dit is tweede grootste speler in de JPL

07:00
OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

OFFICIEEL: Vincent Janssen weet waar hij na Antwerp-periode gaat voetballen en kiest voor aparte uitdaging

23:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Anderlecht - Hammarby: 0-1 Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent - Cherkasi: 0-0 Goro Goro over Duidelijk signaal van Vincent Kompany: Bayern zet drie sterspelers zonder pardon op de transferlijst Goro Goro over Alle 55 Europese bonden keren zich tegen FIFA: dreigt een WK-boycot? Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Supporters Antwerp trekken massaal naar ... Londen Svédél Svédél over Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL pief pief over DAZN haalt populaire (en veelbesproken) voetbalpodcast binnen voor nieuw seizoen: "Je bent voor of tegen" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club Brugge vangt bot: WK-sensatie kiest resoluut voor andere Europese topclub RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over Een floptransfer minder: Standard laat loonmassa zakken Blue&Black Blue&Black over Opvallende wending rond Club Brugge-target: ondanks miljoenenbod moet hij gewoon nog aan de bak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved