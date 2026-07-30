Club Brugge vangt bot: WK-sensatie kiest resoluut voor andere Europese topclub

Club Brugge lijkt naast een opvallend transferdoel te grijpen. Volgens de Portugese krant O Jogo heeft Nestory Irankunda een aanbieding van blauw-zwart afgewezen. De Australische international wil zijn carrière enkel voortzetten bij Sporting CP.

De 20-jarige flankaanvaller staat momenteel nog onder contract bij Watford, maar lijkt zijn transfer naar de Portugese landskampioen stilaan af te ronden. Sporting zou een bod hebben uitgebracht van 15 miljoen euro, aangevuld met 5 miljoen euro aan mogelijke bonussen. De onderhandelingen tussen de clubs lopen nog, al zou een akkoord dichtbij zijn.

Daarbij speelt ook Bayern München nog een rol. De Duitse topclub bedong bij de verkoop van Irankunda aan Watford een doorverkooppercentage van veertig procent. Daardoor moeten ook de financiële afspraken tussen Watford en Bayern nog worden afgerond voordat de transfer definitief kan worden afgerond.

Club Brugge krijgt nul op het rekest

Volgens O Jogo kreeg Irankunda de voorbije weken interesse van verschillende clubs. Naast Club Brugge zouden ook Hull City en het Franse Lille geprobeerd hebben om de Australische international te overtuigen.

De aanvaller zou echter alle aanbiedingen naast zich hebben neergelegd. Zijn keuze viel al snel op Sporting, dat hem vanaf het eerste contact een duidelijk sportief plan voorlegde. De Portugezen maakten veel indruk op de speler en zijn entourage, waardoor andere geïnteresseerde clubs weinig kans maakten.

Voor Club Brugge betekent dat een nieuwe misgelopen piste. Blauw-zwart blijft de markt afspeuren naar offensieve versterking, maar ziet een veelbelovend talent nu wellicht naar Portugal vertrekken.





Champions League gaf de doorslag

De ambitie van Sporting speelde volgens Portugese media een doorslaggevende rol in de beslissing van Irankunda. De vleugelaanvaller wil volgend seizoen absoluut in de Champions League uitkomen en ziet in Lissabon de ideale omgeving om zich verder te ontwikkelen.

Sporting beschouwt hem als de gedoodverfde opvolger van Pedro Gonçalves, die op weg lijkt naar een transfer. Daardoor lonkt voor Irankunda niet alleen Europees topvoetbal, maar ook een belangrijke rol in de ploeg.