Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Nieuw RWDM-bestuur legt plannen op tafel én lanceert opvallende actie
Foto: © photonews
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RWDM ondergaat een gedaanteverwisseling. De traditieclub is opnieuw in handen van oud-voorzitter Thierry Dailly en zal na de degradatie komend seizoen aantreden in Eerste Nationale. Het nieuwe bestuur van de club maakt op een persconferentie de intenties duidelijk en lanceert een opvallende actie.

RWDM predikt een voorzichtige aanpak

Op een persconferentie gaf RWDM meer uitleg over de huidige stand van zaken en de toekomst. Thierry Dailly is opnieuw de voorzitter van de club. Maxime Vossen wordt de CEO, Bernard Stas de COO en René Bufkens de gedelegeerd bestuurder. Samen zetten ze hun schouders onder het nieuwe project en moeten ze de club grondig herstructureren.

RWDM zal het wel voorzichtig aanpakken. "Geen wilde sprongen, geen dure avonturen, wel een plan dat moet leiden tot stabiliteit op lange termijn", wordt Dailly geciteerd door Het Laatste Nieuws. De club heeft schulden, maar wil sportief wel goed voor de dag komen.

Sportieve ambities

"We willen allesbehalve een mal figuur slaan in de competitie", aldus Dailly. "De kern wordt stap voor stap samengesteld, met aandacht voor betaalbare versterkingen en een realistisch sportief plan. De komende dagen zullen we de namen prijsgeven van spelers die hebben getekend."

"Ondanks de degradatie uit de Challenger Pro League is het de bedoeling om op een professionele manier te blijven werken", ging Dailly verder. "De technische staf van vorig seizoen, met Christ Bruno als hoofdtrainer, krijgt het vertrouwen. Ze heeft in zeer moeilijke omstandigheden het sportieve behoud kunnen verzekeren."

Crowdfunding

RWDM is ondertussen op zoek naar versterkingen voor het komende seizoen. Dailly beseft dat er snel gehandeld moet worden, omdat RWDM binnen twee weken al aan de bak moet in de Croky Cup. Op 23 augustus begint ook de competitie.

De club lanceerde intussen ook een crowdfundingcampagne. Iedereen die wil kan financieel zijn steentje bijdragen aan de heropbouw van de club. Op die manier kunnen fans en lokale spelers ook helpen om RWDM opnieuw financiële stabiliteit te laten vinden en lokaal verankerd te blijven.

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