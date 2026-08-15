Reactie van Sam Kerkhofs op afgekeurde goal van Dender lokt veel reacties uit

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Reactie van Sam Kerkhofs op afgekeurde goal van Dender lokt veel reacties uit
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De afgekeurde goal van Dender tegen Sporting Hasselt blijft voor discussie zorgen. Sam Kerkhofs mengde zich in het debat en nuanceerde de beelden, maar zijn reactie op X lokte zelf opnieuw heel wat reacties uit.

Dender blijft met vragen zitten

De wedstrijd tussen Sporting Hasselt en Dender kreeg vrijdagavond een bijzonder discutabel moment. Dender dacht te hebben gescoord, maar de treffer werd niet toegekend. Vooral de vraag of de bal volledig over de doellijn was, zorgde achteraf voor discussie.

Op televisie leek het voor veel kijkers alsof de bal wel degelijk over de lijn was geweest. Toch bleek uit de beschikbare beelden geen absolute zekerheid te halen. Sam Kerkhofs besloot zich daarom op X in de discussie te mengen.

“Ik zie veel reacties over de Video Support van Dender en over de vraag of de bal al dan niet over de lijn is”, schrijft Kerkhofs op X.

Onmogelijk met 100% zekerheid

Kerkhofs begrijpt waarom veel supporters ervan overtuigd waren dat de bal over de lijn was. Tegelijk waarschuwt hij ervoor om op basis van één camerabeeld meteen conclusies te trekken.

“Op het beeld dat wij als tv-kijker te zien krijgen, was mijn gevoel ook dat de bal over de lijn was. Maar vanuit die camerahoek is dat onmogelijk met 100% zekerheid te zeggen”, legt hij uit.

Volgens Kerkhofs is het verschil tussen wat een beeld suggereert en wat daadwerkelijk bewezen kan worden belangrijk. Bij doellijntechnologie moet immers vaststaan dat de bal volledig over de lijn is.

“We hebben met de goallinetechnologie al vaak gezien dat ons gevoel ons kan bedriegen, omdat de bal volledig over de lijn moet zijn”, aldus Kerkhofs.

Ander camerastandpunt zorgt voor twijfel

Kerkhofs deelde vervolgens ook een beeld vanuit een positie achter het doel. Ook dat beeld geeft volgens hem geen definitief antwoord, maar het veranderde wel zijn eigen inschatting.

“Ook dit geeft geen uitsluitsel, maar doet mij eerder denken dat de bal niet over de lijn is”, schrijft hij. Daarmee probeert hij vooral duidelijk te maken hoe moeilijk het is om dergelijke fases correct te beoordelen wanneer de juiste technologie ontbreekt.

Tegelijk toont hij begrip voor de frustratie bij Dender. “Dichter bij een doelpunt kan je moeilijk komen — als het er al geen was — en op basis van de wedstrijd verdienden ze misschien wel meer.”

Kerkhofs verdedigt Video Support

De discussie leidde ook tot vragen over het systeem zelf. Kerkhofs vindt echter dat Video Support niet zomaar moet worden afgeschreven. “Ik zou het systeem nu niet meteen afschieten. Ik zie er meer potentieel in dan in de klassieke VAR”, besluit hij.

Zijn genuanceerde reactie kreeg ondertussen zelf veel aandacht en reacties, zoals je hieronder in zijn post kan lezen. De discussie over de afgekeurde Dender-goal lijkt daarmee nog lang niet voorbij.

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