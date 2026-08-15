Werd Dender benadeeld tegen Sporting Hasselt? Coach Alves reageert duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Werd Dender benadeeld tegen Sporting Hasselt? Coach Alves reageert duidelijk
Foto: © photonews
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Een omstreden fase zorgde meteen voor discussie op de openingsspeeldag van de Challenger Pro League. Jonathan Alves kreeg intussen een extra camerastandpunt te zien en dat versterkte zijn gevoel dat Dender in Hasselt benadeeld werd, al wijst hij ook naar de gemiste kansen van zijn ploeg.

FCV Dender is met een nederlaag aan zijn seizoen in de Challenger Pro League begonnen, maar vooral één fase blijft nazinderen. Kort voor rust leek de ploeg de gelijkmaker te scoren tegen Sporting Hasselt, alleen werd het doelpunt niet toegekend. Ook na een challenge van coach Jonathan Alves bleef de beslissing overeind.

Bij Het Nieuwsblad kwam Alves nu terug op het bewuste moment. Volgens hem kreeg de scheidsrechter bij de review niet alle beschikbare camerabeelden te zien. Intussen zag de coach zelf een andere opname en die laat volgens hem weinig ruimte voor discussie.

Alves zag andere beelden

“Naar verluidt beschikt de scheids bij het bekijken van de beelden slechts over opnames vanuit twee hoeken”, legt Alves uit. “Intussen zag ik beelden vanuit een andere hoek en die tonen duidelijk aan dat de bal over de doellijn ging.”

Voor Dender was dat bijzonder zuur. De ploeg keek op dat moment tegen een achterstand aan en dacht vlak voor de pauze langszij te komen. Alves greep daarom naar zijn challenge, waarna de fase opnieuw bekeken werd. Toch veranderde de scheidsrechter zijn oorspronkelijke beslissing niet en bleef het doelpunt afgekeurd.

Dat bleek uiteindelijk extra pijnlijk, want Sporting Hasselt trok de wedstrijd met 1-0 over de streep. De gemiste gelijkmaker kreeg daardoor achteraf nog meer gewicht.

Niet alleen naar de arbitrage wijzen

Toch wilde Alves de nederlaag niet volledig aan die ene fase ophangen. “Tja, brute pech, hè. Maar goed, het lag zeker niet alleen aan die fase. Zoals gezegd: onze afwerking in het geheel ontbrak.”

Daarmee wees de trainer ook naar het eigen aandeel van Dender. Zijn ploeg kreeg mogelijkheden om zelf iets aan de wedstrijd te veranderen, maar slaagde er niet in om voldoende rendement uit die kansen te halen.

De openingsspeeldag levert Dender zo meteen een frustrerend verhaal op. Niet alleen omdat de ploeg zonder punten achterblijft, maar ook omdat een achteraf opgedoken camerahoek volgens Alves duidelijk maakt dat de niet-toegekende gelijkmaker wél over de lijn was. Sporting Hasselt hield uiteindelijk stand en begon zijn seizoen met drie punten.

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