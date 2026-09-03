Lommel grijpt nog snel in: opvallende terugkeer, contract ontbonden en nieuwe aanvaller

Lommel SK heeft vlak voor de volgende competitiewedstrijd nog stevig geschoven met zijn kern. De Limburgers kondigden drie dossiers aan: Sam de Grand keert op huurbasis terug van AZ, Elijah Odede wordt gehuurd van ESTAC Troyes en Leon Lalic verlaat de club na een ontbinding van zijn contract.

Vooral de terugkeer van De Grand springt in het oog. De 21-jarige verdediger vertrok eerder deze zomer nog naar AZ, maar zijn perspectief op speelminuten bleek in Alkmaar kleiner dan verwacht. Lommel greep daarom de kans om hem opnieuw naar de Gestelsedijk te halen. Hij wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Nederlandse topclub.

De Grand keert sneller terug dan verwacht

De Grand kent Lommel bijzonder goed. Hij speelde er de voorbije vier seizoenen en groeide vorig jaar uit tot een van de belangrijke spelers van de ploeg. De verdediger sloot het seizoen af met drie doelpunten en tien assists en maakte bovendien zijn debuut voor Jong Oranje.

Sportief directeur Jeffrey van As is dan ook tevreden dat hij opnieuw over De Grand kan beschikken. “Wanneer je de kans krijgt om een speler als Sam terug te halen, dan doe je dat natuurlijk direct”, klinkt het op de clubwebsite. Volgens Van As past de verdediger perfect binnen de speelwijze van Lommel en was de kans op minuten bij AZ voorlopig kleiner dan verwacht.

Ook De Grand zelf spreekt over een vertrouwd gevoel. “Lommel voelt als thuiskomen”, vertelt hij. Hoewel er intussen het een en ander veranderde binnen de ploeg, voelt zijn terugkeer volgens hem meteen opnieuw vertrouwd aan.

Naast De Grand komt ook Elijah Odede naar Lommel. De 19-jarige Nigeriaanse aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van ESTAC Troyes en moet de offensieve mogelijkheden vergroten na het vertrek van Zalán Vancsa.



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Odede kan op beide flanken uit de voeten en maakte de voorbije jaren snel enkele stappen. In de winter van 2025 trok hij van Ikon Allah FA naar Sheriff Tiraspol. In Moldavië kwam hij in een half seizoen tot 26 wedstrijden en negen doelpunten.

Die prestaties leverden hem in de zomer van 2025 een transfer naar Troyes op. Met de Franse club werd hij afgelopen seizoen kampioen in de Ligue 2. Zelf kwam Odede dertien keer in actie. Na het weekend sluit hij aan bij de groep van Lommel.

Lalic vertrekt na drie seizoenen

Tegenover de twee inkomende bewegingen staat het vertrek van Leon Lalic. Lommel en de 20-jarige Kroatische aanvallende middenvelder bereikten een akkoord over de ontbinding van zijn lopende contract.

Lalic kwam in de zomer van 2023 naar Noord-Limburg en gaf bij zijn debuut meteen een assist. Uiteindelijk speelde hij achttien wedstrijden voor de eerste ploeg, waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf. Afgelopen seizoen kwam hij echter niet meer aan spelen toe.

De drie dossiers komen er op een moment dat Lommel als promovendus degelijk aan het seizoen is begonnen. Met zeven punten uit twaalf staat de club voorlopig achtste. Vrijdagavond wacht opnieuw een stevige test, wanneer Club Brugge op bezoek komt. Met De Grand opnieuw in de kern en Odede als nieuwe offensieve optie blijft Lommel tegelijk verder bouwen aan een ploeg die zich snel wil aanpassen aan het hoogste niveau.