🎥 Tot tranen toe bewogen: Mika Godts neemt afscheid van de club van zijn hart

Mika Godts heeft zaterdag afscheid genomen van de Ajax-aanhang. De Belgische flankaanvaller, die deze zomer voor naar verluidt ongeveer 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain trok, keerde terug naar de Johan Cruijff ArenA voor de topper tegen PSV.

De ontvangst van zijn voormalige supporters liet Godts duidelijk niet onberoerd. Tijdens zijn ronde op het veld kreeg de ex-Ajacied een luid applaus en hield hij het zichtbaar moeilijk om zijn tranen te bedwingen.

Ajax-fans zetten Mika Godts in de bloemetjes

Voor de aftrap van Ajax-PSV kreeg Godts de kans om de supporters in Amsterdam persoonlijk te bedanken. In de tribunes pakten de Ajax-fans uit met een groot spandoek met daarop de boodschap: « Mika, bedankt ».

De 21-jarige Belg leek lange tijd gewoon bij Ajax te blijven tijdens de voorbije zomermercato. Pas ongeveer drie weken voor het sluiten van de transferperiode kwam er schot in de zaak. De interesse van Champions League-winnaar PSG werd snel concreet, waarna Godts voor een forse transfersom naar Parijs vertrok.

Sterke cijfers bij Ajax

Godts speelde in totaal 115 wedstrijden voor Ajax. Daarin was hij goed voor 26 doelpunten en 28 assists. Vooral vorig seizoen groeide hij uit tot een van de bepalende pionnen in Amsterdam.

In 32 competitiewedstrijden in de Eredivisie maakte de winger zeventien goals en gaf hij twaalf assists. Die productieve jaargang maakte hem niet alleen een publiekslieveling, maar ook een van de meest waardevolle spelers in de Ajax-selectie.





Voorzichtig begin bij PSG

Bij Paris Saint-Germain viel Godts voorlopig drie keer in. In die invalbeurten leverde hij al één assist af. De regerende landskampioen kende wel een moeizame seizoensstart en verzamelde voorlopig slechts twee punten.

De speler bewees in het verleden al een echte Ajax-man te zijn. Zo zong hij ooit tijdens een wedstrijd mee met een strijdlied van de Ajacieden. Dat wilden we graag ooit eens meegeven aan u en nu krijgen we daar eindelijk de kans toe: