Arsenal blijft foutloos met beslissende Tzolis

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Arsenal blijft foutloos met beslissende Tzolis
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Arsenal heeft de eerste grote Londense kraker van het seizoen gewonnen. Tegen Chelsea trok de regerende kampioen zondag met 2-1 aan het langste eind, waardoor de Gunners foutloos blijven in de Premier League.

Chelsea begon nochtans uitstekend aan de wedstrijd. Morgan Rogers bracht de Blues al in de tweede minuut op voorsprong. Arsenal reageerde nog voor het halfuur via Kai Havertz, die in minuut 25 de gelijkmaker tegen de netten werkte.

Na de rust trok Arsenal de wedstrijd volledig naar zich toe. Martin Odegaard maakte in de tweede helft het winnende doelpunt.

Christos Tzolis levert assist bij beslissende treffer

Arsenal kwam in de 50e minuut op voorsprong. De aanval begon op de linkerflank bij Christos Tzolis, die de assist gaf voor het doelpunt van Odegaard.

De voormalige winger van Club Brugge, die voor ongeveer 40 miljoen euro naar Arsenal trok, was daarmee opnieuw beslissend. Chelsea probeerde in de slotfase nog terug te slaan, maar Arsenal hield stand en trok de overwinning over de streep.

Roméo Lavia opnieuw in de basis bij Chelsea

Bij Chelsea stond Roméo Lavia opnieuw aan de aftrap op het middenveld. Het was al de derde keer dit seizoen dat Xabi Alonso de Rode Duivel een basisplaats gaf. Lavia speelde zestig minuten en werd daarna vervangen. Sinds zijn komst naar Londen werd hij geregeld afgeremd door blessures, maar voorlopig slaagt hij erin om wedstrijdritme op te bouwen.

Chelsea blijft wel voorzichtig omspringen met de middenvelder. Zijn lichaam reageert momenteel goed, maar de club wil niets forceren. Lavia is nog niet klaar om elke week negentig minuten op hoge intensiteit te spelen, waardoor zijn belasting nauwlettend wordt opgevolgd.

In het klassement staat Arsenal nu met negen op negen mee aan de leiding naast Manchester City. Chelsea incasseert na twee zeges zijn eerste nederlaag van het seizoen.

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